1ª CIA do 28º BPM/I realiza solenidade de valorização policial

ANDRADINA – Em 23 de fevereiro de 2022, a 1ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), realizou no recinto da Câmara de Vereadores de Andradina/SP, a solenidade de Valorização Profissional do efetivo policial-militar.

Na ocasião foram outorgadas Láureas de Mérito Pessoal, Diplomas de Ocorrência de Destaque, Policiais do Mês no âmbito Administrativo e Operacional e entrega de Diploma aos Novos Veteranos.

O evento foi realizado na Câmara Municipal de Andradina e contou com a presença do Comandante do CPI-10, Coronel PM Motooka, do Comandante do 28º BPM/I, Tenente-Coronel PM Osny, do Comandante da 1ª Cia do 28º BPM/I, Capitão PM Valdomiro, do Prefeito de Castilho, Sr. Paulo Boaventura, do Prefeito de Nova Independência, Sr. Fernando Macchi, do Presidente da Câmara Municipal, Sr. Luís Gustavo Marão Calestini, do Diretor Municipal de Segurança e Defesa Social de Andradina, Cb PM Lima Augusto, do Coordenador Regional do CONSEG, Adilson Humberto de Oliveira, além de outras autoridades e convidados civis que abrilhantaram o evento.

Foram homenageados os seguintes policiais militares:

SARGENTOS:

1º Sgt Fagundes, 1º Sgt PM Aguilera, 1º Sgt Estigarribia, 1º Sgt Marcus, 1º Sgt PM Fagundes, 1º Sgt PM Alexander, 1º Sgt PM Crepaldi, 1º Sgt PM Aurélio, 1º Sgt PM Luciano, 1º Sgt PM Élcio,

CABOS:

Cb PM Carneiro, Cb PM Edson, Cb PM Oliveira, Cb PM Maurício, Cb PM Marcos, Cb PM Gustavo, Cb PM Fernando, Cb PM Chimeno.

SOLDADOS

Sd PM Carvalho e Sd PM Cleyton.