Rodada desta sexta-feira fecha fase quartas-de-final do Futsal de Férias

ANDRADINA – A rodada que será desenvolvida a partir das 19h15 desta sexta-feira, 18, no GIME – ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha, fecha a fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2022, com a realização de duas partidas e as duas últimas equipes classificadas para a semi0-final da competição. Um bom público tem comparecido nas últimas rodadas e incentivando as equipes para as quais torcem.

A primeira partida da noite marca o confronto entre Madri F. C. X Boca Júnior, com vantagem para o Boca Júnior, que venceu o primeiro confronto por 3 a 1 e tem a vantagem do empate ou ainda pode perder por um gol de diferença. Se perder por dois gols, haverá cobrança de penalidade para decisão da vaga. Ao Madri resta vencer então por 3 gols ou mais para não depender dessas combinações.

Logo depois se enfrentam Pumas/Porto x Edu Farma/Grub, e no primeiro confronto o Grub literalmente suou a camisa para virar o placar a seu favor, depois de estar perdendo por duas vezes e buscar o empate. A vitória veio quase no final da partida em que todos achavam que o empate seria o resultado mais provável e um chutaço de Marcio Richard acabou sendo desviado, ou até desviou meio que no susto em “Caroço” e acabou resultando no gol da vitória.

ARTILHEIRO

O artilheiro do Futsal de Férias 2022 é o elétrico Wendel Nesyama, o “Japa”, do João Som/Porto B/Mult Farma, com 12 gols até a última rodada.

MELHOR DEFESA

A defesa menos vazada da competição até o momento é a do Boca Júnior, com 3 gols sofridos, seguido de Porto A e Grub, vazada 5 vezes cada uma.