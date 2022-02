Cecam Apoio Rural enfrenta Castilho em amistoso visando Copa 50 anos

ANDRADINA – Se o tempo permitir (e vai), a equipe do Cecam/Apoio Rural enfrenta logo mais, a partir das 19h desta sexta-feira, 18, o time de Castilho na categoria 50 anos, visando futuras competições na categoria 50 anos ou mais, que já estão em processo de elaboração por seus organizadores, quer seja no próprio Cecam, ou outra que está sendo preparada em Murutinga do Sul.

O Cecam vem realizando uma série de amistosos nessa categoria depois de a diretoria acertar incentivar mais ainda o pessoal da meia idade, já que, tradicionalmente, o clube participa e já foi múltiplo campeão na categoria 35 anos+ e por isso decidiu reativar os “bons velhinhos” da bola, que ficou parado depois do avento da pandemia do cornavirus.

VENCEU MURUTINGA DO SUL

Em amistoso realizado na última sexta-feira, 11, a equipe do Cecam/Apoio Rural venceu por 2 a 1 o time de Murutinga do Sul na mesma categoria 50 anos+, e aproveitou para avaliar algumas peças que farão parte do elenco para as competições neste ano de 2022, como Indio, goleiro Paulino, Marquinho Mecânico, entre outros.

Para esse futuro campeonato de 50 anos+ que o clube irá promover, já chamou também dois atletas que formaram o elenco campeão do Santo Antônio e as estréias devem acontecer nesta noite.