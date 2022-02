Andradina inicia a semana recebendo dois Ministros da República

ANDRADINA – O 1º Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais da Educação da Região Península dos Grandes Lagos, a ser realizado nesta segunda-feira (14) em Andradina tem a presença confirmada de dois Ministros da República Milton Ribeiro, da Educação e Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações.

No evento voltado a prefeitos e gestores em educação, que ainda do presidente do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, será um momento de refletir sobre os fazeres sobre a Educação no interior de São Paulo. A pauta do encontro será ampliada com um debate no viés tecnológico.

O encontro atrai presenças das regiões de Araçatuba, Dracena, Adamantina, Presidente Prudente, Jales, Votuporanga e municípios vizinhos do estado de Mato Grosso do Sul. Haverá um “Gabinete Itinerante do Ministério da Educação/FNDE” que estará a disposição para atendimento técnicos aos municípios para tirarem dúvidas sobre convênios e programas federais, políticas públicas voltadas para a área da educação e prestações de contas de convênios. Outra participação especial será a do Deputado Federal General Peternelli que falará sobre o projeto “Livro Brasil – Caderno Apostilado”.

Milton Ribeiro

Milton Ribeiro (foto), 62 anos, é professor e nasceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. Tem graduação em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, graduação em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino, mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo.

Atuou como superintendente da pós-graduação lato sensu, reitor em exercício e vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também é especialista em Gestão Universitária pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Atuava na Comissão de Ética Pública da Presidência desde maio de 2019. Foi nomeado Ministro da Educação em 10 de julho de 2020.

Marcos Pontes

Marcos Pontes nasceu na cidade paulista de Bauru em 11 de março de 1963 e é o primeiro e, até o momento, o único astronauta e cosmonauta brasileiro. Pontes é Tenente-coronel Aviador R1 da Força Aérea Brasileira, Bacharel em Ciências Aeronáuticas e Administração Pública pela Academia da Força Aérea Brasileira, engenheiro aeronáutico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestre em Engenharia de Sistemas pela Naval Post Graduate School, na Califórnia (Estados Unidos) e piloto de teste de aviões de caça

Membro da turma 1998 de astronautas da NASA (EUA) e da equipe de cosmonautas de ROSCOSMOS (Rússia) em 2005, Marcos Pontes é o único brasileiro a ir ao espaço e o primeiro astronauta e cosmonauta profissional a representar oficialmente um país do Hemisfério Sul no espaço.

Pontes realizou a Missão Centenário em 2006, fruto de uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Russa, trabalhando 10 dias na Estação Internacional Espacial como Especialista de Missão, responsável pela manutenção dos sistemas da espaçonave e pela execução de pesquisas científicas escolhidas pela Academia Brasileira de Ciências.

É gerente de projetos e gestor de programas, trabalhando em projetos internacionais relevantes no setor aeroespacial em empresas como NASA, JAXA, ESA, Boeing com 30 anos de experiência em gerenciamento de riscos e segurança operacional.

Pontes é embaixador honorário da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) principalmente em programas de desenvolvimento sustentável.

Em janeiro de 2019, no governo Jair Messias Bolsonaro, assumiu o cargo de Ministro de Estado do MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em 2020 passou a ser o ministro do MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a missão de gerir o protagonismo estratégico da Ciência, Tecnologia e Inovações para o desenvolvimento do país, promovendo políticas públicas para a produção de conhecimento, riquezas para o país e qualidade de vida para os brasileiros.

Além disso, como ministro do MCTI, Pontes incentiva o estabelecimento de cooperações nacionais e internacionais para a estimular a popularização e promoção do estudo da ciência, tecnologia e inovação junto as crianças e jovens onde, segundo Pontes, é o caminho para transformar o conhecimento científico em riquezas para o país e impulsionar o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do Brasil.

Secom/Prefeitura