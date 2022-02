Peladeiros e Prando fazem a final da Taça AFUP de Futebol Máster neste sábado

ANDRADINA – As equipes do Peladeiros/Life e Prando/L. E. Ar, fazem nesta sábado, 12, a partir das 17h, a final da Taça AFUP (Associação dos Funcionários da Penitenciária de Andradina), de Futebol Máster, categoria acima de 35 anos, em sua praça esportiva localizada na estrada Sebastião Arantes, um dos acessos ao aeroporto local, com premiação entregue aos vencedores logo após o apito final do árbitro Alberto Pipino.

A equipe do Peladeiros terminou a fase classificatória na primeira posição, depois de duas vitórias, um empate e a conquista do ponto extra nas penalidades, totalizando 8 pontos; Já o Prando somou um total de 7 pontos, justamente com a mesma campanha de seu próximo adversário, porém, sem o ponto extra.

FASE CLASSIFICATÓRIA

PELADEIROS

Na última partida realizada sábado passado, 05, ainda válida pela fase classificatória, o Peladeiros derrotou o time “Os Melhores” pelo placar de 3 a 1, credenciando-se assim para a grande final, mostrando que desde o início era um dos favoritos à vaga. A equipe vem jogando junta há um bom tempo e o entrosamento é o ponto forte do time, contando com jogadores que já atuaram em diversos campeonatos amadores da cidade e região e até profissional.

Isso fez com que, mesmo antecipadamente classificado, a equipe jogasse mais descontraída e sem pressa de chegar ao gol adversário. Com toques de bola e fazendo a mesma rodar o diminuto campo da Afup, o adversário teve que correr atrás dos Peladeiros o tempo todo (literalmente), tendo assim tempo de sobra para construir o placar e não restar dúvidas de seu potencial e um possível favoritismo para levar a cobiçada taça da competição.

PRANDO

Susto!!! Essa foi a palavra mais ouvida no primeiro tempo disputado entre o Prando e a equipe do Atlético Maneiro. Isso porque a equipe do Prando entrou relaxada e ‘desligada’ depois de garantida a classificação para a final, já que a equipe Peladeiros derrotou o time “Os Melhores”, o único que poderia oferecer alguma ameaça, por isso a equipe do Prando não jogou (literalmente) e terminou a primeira etapa perdendo por 3 a 1, fora os ‘ameaços’.

Isso fez com que o técnico e os dirigentes do Prando dessem uma chacoalhada nos jogadores no intervalo para que reagissem e não deixassem a impressão de que a o time “deu tudo o que podia” em termos de futebol durante a fase classificatória.

No segundo tempo o Prando voltou com tudo e já na saída de bola o avante Marcinho Tuffy fez um gol. Menos de 10 minutos depois o placar já estava empatado em três gols e em 20 minutos o Prando já fazia 6 a 3. O último e sétimo gol saiu faltando menos de dois minutos e sacramentada a excelente vitória de virada por 7 a 3. A nota Lamentável foi a expulsão do jogador Nivaldo Júnior, o “Alemão”, que com isso, está fora da grande final. Ele jura de pé juntos que não foi falta para cartão e mais uma falta corriqueira, mas o arbitro Pipino não quis saber, mandando-o para o chuveiro mais cedo.

ARTILHEIRO

Com a realização da terceira rodada e encerramento da fase classificatória, vários jogadores acumulam 4 gols na competição e ainda “brigam” pela artilharia, mas Marcio Tuffy (Prando), se destacou por enquanto marcando 5 gols. Logo atrás vem seu companheiro de time, Gilmar (Prando) e André Garrio, o Rato (Peladeiros), os dois com 4 gols cada. Já com 3 gols marcados cada um estão: Carlos Eduardo, o “Kadú” (Peladeiros), Flávio Cabrine (Atlético Maneiro), Fábio Santos (Os Melhores) e Nivaldo Alemão (Prando).

DEFESA MENOS VAZADA

Com três rodadas realizadas e a definição das duas equipes que se enfrentarão na final, a defesa menos vazada ficou assim definida: Prando/L. E. Ar, 5 gols tomados; Peladeiros, 7; Os Melhores, 8 e Atlético Maneiro, 14.