ANDRADINA – O início das obras da Paes Leme Mall Street começam nesta segunda-feira (14). Serão trabalhos em turnos alternados durante o dia e a noite para diminuir os impactos das obras que vão revitalizar e transformar a principal referencia comercial da cidade, a rua Paes Leme.

Os trabalhos serão realizados pela empresa J A Abdalla que tem o compromisso de entregar a primeira fase do projeto antes do Dia das Mães, o segundo domingo de maio, a primeira data comercial do ano de 2022. Nesta fase serão reformuladas duas quadras, do cruzamento da rua Manoel Teixeira de Freitas e Ceará. A sequência desta primeira fase vai levar a nova paginação da rua comercial até o cruzamento da rua Jesus Trujillo.

O investimento na primeira fase do projeto é de R$ 724.920,59 (setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte Reais e cincoenta e nove centavos). Esse dinheiro é parte de uma devolução de dinheiro aos cofres públicos feita pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando, o “Coxinha”.



Obras e Trânsito

Durante a realização das obras vai haver interdição da rua Paes Leme, preservando o fluxo das calçadas para a atividade comercial. Para conforte de comerciante e consumidores a parte de demolição só acontecerá no período noturno.

Para dar o fluxo ao tráfego o trânsito será desviado em pontos estratégicos.

