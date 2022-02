Dupla furta moto e vai com ela ao Gime assistir Futsal de Férias

Os dois rapazes, sendo um deles menor, são acusados de furtarem uma motocicleta e a usarem para os roles; maior acaba preso

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de terça-feira, 08, dois rapazes, sendo um deles maior, de 18 anos e um adolescente de 15, acusados de furto qualificado ao serem surpreendidos com uma motocicleta furtada. Encaminhados ao Plantão Permanente, o Delegado Plantonista ratificou a voz de prisão, autuando ambos em flagrante, ficando o maior recolhido, à disposição da justiça e o adolescente liberado aos cuidados de sua mãe. A moto foi devolvida ao proprietário.

A detenção da dupla infratora aconteceu durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, quando os policiais da equipe com 1º Ten PM Douglas, 1º Ten PM Guilherme Diaz, Cb PM Calister e Sd PM Carvalho, tomaram conhecimento do furto de uma motocicleta, ocorrido na madrugada da mesma terça-feira, 08.

Iniciado patrulhamento com objeto de localização da mesma, por volta das 20h50, receberam informações de que dois indivíduos teriam deixado uma motocicleta parecida coma que foi furtada, estacionada próximo ao prédio do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, localizado na esquina das ruas Santa Terezinha com Alagoas, no bairro Piscina e muito próximo do GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha.

Diante da informação, os policiais militares foram ao local e constataram que o veículo estava estacionado e tratava-se realmente do veículo furtado através da conferência do numero do chassis, já que os indivíduos haviam arrancado a placa da moto.

Os PMs permaneceram nas imediações em observação e, pouco tempo depois, dois indivíduos, com as características passadas como sendo os que haviam deixado a motocicleta estacionada, se aproximaram e tentaram ligar o veículo para sair do local, sendo os dois rapidamente abordados, recebendo voz de prisão em flagrante delito.

Descobriu-se que os dois indivíduos, moradores na Vila Mineira, haviam furtado a moto deixada estacionada no cruzamento das ruas Paraíba com Paraná e foram com ela a noite assistir aos jogos do Futsal de Férias 2022, que está sendo realizado no GIME.

Encaminhados ao Plantão Permanente, o Delegado Plantonista ratificou a voz de prisão, autuando ambos em flagrante, ficando o maior recolhido, à disposição da justiça e o adolescente liberado aos cuidados de sua genitora.

Apoiaram a ocorrência as equipes de FORÇA TÁTICA com 1º Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti e Cb PM Costa Jr. FORÇA TÁTICA com 1º Sgt PM Crepaldi, Cb PM Coutinho e Sd PM Cleyton, além de 1º Sgt PM Fernandes e Cb PM Petenatti e Sd PM Graziela (de folga e em trajes civis).