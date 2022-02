Alunos da Rede Municipal de Ensino terão projeto gratuito de natação

ANDRADINA – Estão abertas inscrições para Projeto Municipal de Natação 2022 para crianças de 06 a 15 anos. Para participar os jovens precisam estar regularmente matriculados na Rede Pública ou privada de ensino, e apresentar com frequência superior a 60% , notas e bom comportamento.



As aulas vão acontecer duas vezes por semana na piscina da Associação Beneficiente Batista Renovo (Banespinha), com duração de 1 hora.



Leva o aperfeiçoamento da natação gratuitamente para crianças da comunidade em geral que tenham interesse em aprender ou que já saibam nadar.



As aulas serão ministradas por professores e monitores de Educação física com a supervisão do professor Jonilcio Avelino da Silva (o Careca) e Elenei Paya.



Os interessados podem fazer seu cadastramento na Secretaria de Esportes e Cultura no Centro Cultural na Rua Barão do Rio Branco, das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas, até esta sexta-feira. 11.

Secom/Prefeitura