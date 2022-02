PM de Mirandópolis prende homem por receptação de celular produto de roubo

MIRANDÍPOLIS – A Polícia Militar deteve na tarde da última quinta-feira, 03, um serviços gerais de 23 anos, acusado de receptação, ao flagrá-lo com um telefone celular da marca Sansung com registro de roubo. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi elaborado boletim de ocorrência de receptação e o autor liberado, depois de ouvido pelo delegado. O celular foi apreendido para verificar e tentar identificar o proprietário/vítima.

A detenção do acusado aconteceu por volta das 14h40, durante patrulhamento por Mirandópolis, quando os policiais militares da equipe do CGP 1 – Comando Grupo Patrulha, com 1º Sgt PM Claudemir e Cb PM Sandro, visualizaram o acusado parado na via pública que, ao perceber a presença da viatura, agiu de forma suspeita, sendo de pronto abordado.

Durante busca pessoal, foi encontrado no bolso de sua calça jeans um celular da marca Samsung. Questionado sobre a procedência do aparelho, forneceu diversas versões conflitantes.

Em pesquisa pelo terminal de processamento e via Copom, foi constatado que havia um boletim de ocorrência datado de 10/08/21 na cidade de Birigui, referente ao roubo do celular. O homem então admitiu que comprou o aparelho celular naquela cidade.

O acusado e o celular foram conduzidos ao plantão policial onde constatou-se que o celular havia sido roubado pela cidade de Birigui, sendo elaborado boletim de ocorrência de receptação, tendo o autor ouvido e liberado.