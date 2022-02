Polícia Militar Rodoviária prende dupla acusada de tráfico de drogas

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite de sexta-feira, 04, dois homens acusados de Tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-los em um veículo VW/Voyage, transportando um total de 145 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que totalizou o pesou 107,900 kg. Encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Penápolis, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

A prisão da dupla aconteceu por volta das 21h, durante o desencadeamento da “Operação São Paulo Mais Seguro”, pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP – 425), altura do km 300, trecho que passa pelo município de Penápolis, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 4ª Cia do 2° BPRv, determinou a parada de um automóvel VW/Voyage, contudo o condutor tentou empreender fuga.

Após breve acompanhamento tático, o referido veículo foi interceptado, seus condutores submetidos a busca pessoal e uma vistoria veicular, momento em que fora verificado que em seu interior foram encontradas 03 fardos contendo tijolos de maconha.

Durante o trajeto, o passageiro arremessou dois outros fardos da droga no acostamento da rodovia, os quais foram localizados posteriormente. Depois de tudo pesado, aferiu o peso de exatos 107,900 kg.

Questionados a respeito do material ilícito localizado, os dois indivíduos informaram que buscaram a droga em Coronel Sapucaia/MS e levariam para Uberaba/MG; alegaram ainda que cada um receberia R$ 5.000,00 como pagamento pelo transporte, razões pelas quais foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de droga (Artigo 33) e permaneceram à disposição da Justiça Pública. A droga e o veículo foram apreendidos.