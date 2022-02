PM de Ilha prende autor de homicídio em Chapadão do Sul

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na tarde da última terça-feira, 01, Leandro dos Santos Silva, de 39 anos, acusado de matar a golpes de faca, Gemerson Ferreira Donato, da mesma idade, no dia 28 de janeiro deste ano em um bar na cidade sul-mato-grossense de Chapadão do Sul. Encaminhado à Delegacia de Polícia, o delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, determinou a elaboração de boletim de captura de procurado, permanecendo ele preso, à disposição da justiça, aguardando remoção para o estado onde o delito foi praticado.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento pelo município de Ilha solteira, quando os policiais Cb PM Léo e CB PM Souza, avistaram um indivíduo, alto, magro, calvo, transitando na via pública.

Como os policiais militares tinham visto na Internet uma publicação, que narrava um homicídio ocorrido na cidade de Chapadão do Sul/MS, cujo autor estava evadido, bem como a divulgação de uma foto dele, encontrou semelhanças físicas entre o acusado e o indivíduo ora avistado.

Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem. Durante a entrevista, o indivíduo se identificou como Alessandro, porém se mostrou demasiado assustado.

Como ele não possuía nenhum documento pessoal e não sabia informar seus dados pessoais, foi conduzido ao DP local para colherem maiores informações sobre sua real identificação.

Naquela repartição policial, em nova entrevista, este declarou que havia mentido sobre sua identificação, e que o nome seria na verdade do seu irmão e informou seu nome correto, admitindo que havia mesmo cometido o homicídio pelo município do MS, se evadindo em seguida.

Foi feita nova pesquisa, ocasião em que ficou constatado haver contra ele um Mandado de Prisão Preventiva, expedido pelo Poder Judiciário de Chapadão do Sul/MS.

O delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, determinou a elaboração de boletim de captura de procurado, tendo o acusado permanecido preso, à disposição da justiça.

O CRIME

Segundo detalhes do dia do crime, Leandro teria chegado pelas costas de Gemerson, conhecido como ‘Chepe’ e dado duas facadas na barriga da vítima. O motivo do crime seria traição. Gemerson era frequentador assíduo do bar onde o homicídio ocorreu, localizado na Rua K.

‘Chepe’ chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde foi encaminhado com urgência para o centro cirúrgico, porém acabou não resistindo aos ferimentos e morreu durante cirurgia.

Na época dos fatos, a Polícia Civil de Chapadão do Sul divulgou a imagem de LEANDRO DOS SANTOS SILVA, homem que foi reconhecido por diversas testemunhas como o autor do homicídio ocorrido no Bar localizado na esquina da Avenida E com a Rua K, no Bairro Esperança, em Chapadão do Sul. O crime ocorreu na sexta-feira (28) , onde foi morto com golpes de facas, Gemerson Ferreira Donato, 39 anos, Vulgo “chepe”

A divulgação da imagem e identificação do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 l, de modo que a publicação de sua imagem auxiliou no seu reconhecimento e que auxiliou na sua localização. (com informações dos sites de Chapadão do Sul/MS).