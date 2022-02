Peladeiros e Prando empatam na Copa Afup de Futebol Máster

Ponto extra foi decidido nas penalidades e o Peladeiros levou a melhor, após oito cobranças, defesas dos goleiros e o placar de 5 a 4

ANDRADINA – As equipes do Peladeiros/Life e Prando/L. E. Ar, realizaram uma partida bastante equilibrada na disputa válida pela segunda rodada da Taça Afup de Futebol Máster, categoria acima de 35 anos, levada a cabo na tarde de sábado, 29, empatando em dois gols e o Peladeiros levando o ponto de bonificação na longa série de cobranças de penalidades, um total de 8, com defesas dos dois goleiros e p placar final do ponto extra em 5 a 4. As duas equipes podem ser os finalistas da competição.

O Peladeiros começou na frente com artilheiro “Rato” marcando mais um e chegando a 4 gols, mas o Prando correu atrás e empatou com Nivaldo Jr, o “Alemão”. Depois o jogo seguiu aguerrido, com uma melhora significativa para o Prando e depois Peladeiros equilibrando as ações ofensivas. No apito final o empate em dois gols e a certeza da realização de um bom jogo, um dos melhores da competição até aqui. Caso as duas equipes consigam se classificar à final, certeza de uma grande partida para o público presente.

PENALIDADES

Na longa cobrança de penalidades, 8 para cada lado, depois de boas defesas dos dois goleiros, o zagueiro Diego (Prando), bateu mal e o goleiro adversário defendeu a oitava cobrança. “Rato” (Peladeiros), executou a última cobrança e decretou a conquista do ponto extra para sua equipe e a liderança da competição.

ARTILHEIROS

André Garrio, o “Rato”, do Peladeiros, lidera a artilharia com 4 gols marcados nas duas primeiras rodadas, seguido de Marcio Tuffy (Prando), 3; Daniel Gustavo (Atlético Maneiro) e Fábio Santos (Os Melhores), os dois com 2 gols cada.

Com 1 gol marcado tem Thiago Carvalho, Flávio Cabrine e Tony Ramos, os 3 atletas do Atlético Maneiro; Gilmar “Ratinho” e Nivaldo “Alemão”, os dois do Prando; Carlos Eduardo, o “Kadu” e Josenildo Gomes, os dois do Peladeiros.

Com o encerramento da segunda rodada, essa é a classificação, lembrando que os dois melhores colocados decidem o título da competição, não havendo disputa do terceiro lugar:

TAÇA AFUP

CLASSIFICAÇÃO

1° – Peladeiros/Life …. 5 pts

2° – Prando/L.E. Ar …. 4 pts

3° – Os Melhores …….. 3 pts

4° – Atlético Maneiro .. 0 pt

A equipe “Os melhores” se quiser chegar a final tem que derrotar o líder Peladeiros e ainda torcer para um tropeço do Prando. Se “Os Melhores” perder ou empatar, a final da Taça Afup de Futebol Máster (35 anos acima), será disputada entre Peladeiros e Prando, que levou a melhor no confronto direto na rodada inaugural.

PRÓXIMA RODADA

No próximo sábado, 05/02, acontece a terceira e última rodada da fase classificatória, com três equipes com chances de “brigarem” para avançarem na disputa da final da competição. Só o Atlético Maneiro, que não pontuou nas duas primeiras rodadas, não tem mais possibilidades e cumpre tabela.

A critério dos organizadores, a primeira partida poderá começar as 16h30, igualmente aconteceu na segunda rodada. Isso será avisado com antecedência aos dirigentes das equipes envolvidas, caso seja necessário.

Às 16h45, jogam Peladeiros X Os Melhores

Às 17h45, jogam Atlético Maneiro X Prando/L. E. Ar