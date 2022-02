Os Melhores surpreendem e vencem Atlético Maneiro na Taça Afup

ANDRADINA – A equipe “Os Melhores” pregou uma boa surpresa e venceu por 3 a 2 o Atlético Maneiro, em partida realizada na tarde de sábado, 29, válida pela segunda rodada da Taça Afup de Futebol Máster, categoria 35 anos acima, recuperando-se da derrota na rodada inicial da competição. Se vencer a última rodada da fase classificatória no próximo sábado (05/02), a equipe se classifica para a disputa do titulo.

O JOGO

Todos esperavam que o Atlético Maneiro, com jogadores mais conhecidos do público presente, fosse ter um jogo fácil, mas ledo engano, a equipe encontrou muitas dificuldades na saída de bola e criação de jogadas, já que seu elenco contava em sua maioria com jogadores do setor defensivo e teve que correr atrás do placar o tempo todo, literalmente, já que o time Os Melhores, saiu na frente duas vezes.

Só com muito esforço o time do Atlético Maneiro chegou ao empate em dois gols e, quando tudo levava a crer que o tempo normal terminaria empatado, o “serelepe” Alemão fez o terceiro gol, sacramentando a vitória de um time que joga de forma simples, mas mostrou que a derrota da estréia foi um acidente de percurso.

Marcaram para “Os Melhores” os jogadores Fabio Santos, o “Corujito” (2) e Anderson Jesus. Já para o time do Atlético Maneiro marcaram Daniel Gustavo e Thiago Carvalho.

ARTILHEIROS

André Garrio, o “Rato”, do Peladeiros, lidera a artilharia com 4 gols marcados nas duas primeiras rodadas, seguido de Marcio Tuffy (Prando), 3; Daniel Gustavo (Atlético Maneiro) e Fábio Santos (Os Melhores), os dois com 2 gols cada.

Com 1 gol marcado tem Thiago Carvalho, Flávio Cabrine e Tony Ramos, os 3 atletas do Atlético Maneiro; Gilmar “Ratinho” e Nivaldo “Alemão”, os dois do Prando; Carlos Eduardo, o “Kadu” e Josenildo Gomes, os dois do Peladeiros.

Com o encerramento da segunda rodada, essa é a classificação, lembrando que os dois melhores colocados decidem o título da competição, não havendo disputa do terceiro lugar:

Taça AFUP

“Classificação”

1° – Peladeiros/Life …. 5 pts

2° – Prando/L.E. Ar …. 4 pts

3° – Os Melhores ……. 3 pts

4° – Atlético Maneiro .. 0 pt

A equipe “Os melhores” se quiser chegar a final tem que derrotar o líder Peladeiros e ainda torcer para um tropeço do Prando. Se “Os Melhores” perder ou empatar, a final da Taça Afup de Futebol Máster (35 anos acima), será disputada entre Peladeiros e Prando, que levou a melhor no confronto direto na rodada inaugural.

PRÓXIMA RODADA

No próximo sábado, 05/02, acontece a terceira e última rodada da fase classificatória, com três equipes com chances de “brigarem” para avançarem na disputa da final da competição. Só o Atlético Maneiro, que não pontuou nas duas primeiras rodadas, não tem mais possibilidades e cumpre tabela.

Às 16h45, jogam Peladeiros X Os Melhores

Às 17h45, jogam Atlético Maneiro X Prando/L. E. Ar