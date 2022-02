Morte de bebê de 4 meses é investigada em MS; ‘Enterramos sem saber o que aconteceu’, diz pai

Criança foi encontrada de madrugada sem batimentos cardíacos e com sangue na boca, na hora em que seria amamentada. Família aguarda laudos periciais para tomar medidas necessárias.

TRÊS LAGOAS/MS – A Polícia Civil de Três Lagoas (MS), a 338 quilômetros de Campo Grande, investiga a causa da morte da pequena Thamires Vitória Silva dos Santos, que tinha quatro meses de idade. A família alega que a bebê foi encontrada sem batimentos cardíacos e com sangue na boca na hora em seria amamentada, de madrugada, mas não foram feitos exames adequados para identificar a causa da morte.

O pai da criança, Ronaldo dos Santos, relatou que a mãe foi até a bebê para amamentar durante a madrugada de sexta-feira (28), por volta das 3h.

“A minha filha acordava durante a madrugada para mamar, mas naquela noite isso não aconteceu, ela não chorou. Thamires sempre foi uma bebê alegre e saudável, ninguém sabe o que aconteceu”, destacou.

Desesperados, os pais tentaram reanimá-la, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pediram ajuda aos vizinhos. Thamires foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, onde foi constatado a morte.

Causa da morte ‘indeterminada’

O titular da 3ª delegacia de polícia civil de Três Lagoas, Orlando Vicente Sacchi, informou que foi aberto um inquérito para investigar o que de fato ocasionou na morte da criança. De acordo com o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que examinou o corpo da vítima, não foram identificados sinais de violência.

“O pai alega que o SVO não tinha equipamentos necessários para identificar o que de fato aconteceu, por isso estamos solicitando um laudo com as causas da morte. Esse é um caso delicado e com muitas dúvidas, a polícia vai encaminhar um ofício para o Judiciário pedindo a exumação do cadáver, só assim poderemos saber o que de fato aconteceu. Para isso a família da criança também precisa autorizar”, esclareceu.

Em entrevista ao g1MS, Ronaldo explicou que o corpo da criança foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que administrado pela prefeitura da cidade, mas devido a falta de equipamentos, não foi realizada a necropsia ou outros exames para investigar a causa da morte. Devido a isso, na certidão de óbito da criança consta ‘causa indeterminada’. A família registrou boletim de ocorrência e aguarda atualizações do caso.

“Não falaram nada com a gente sobre o estado de saúde da minha filha, depois apenas informaram que a Thamires estava sem vida. Enterramos sem saber o que aconteceu, não fizeram nenhum exame. Queremos respostas!”, relatou.

Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que aguarda os laudos periciais que indicarão a causa da morte da bebê e que providências serão tomadas após o resultado.

Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a mãe está recebendo apoio do município e existe “o maior interesse” em entender o motivo da morte da criança.

