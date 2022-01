DDM de Andradina e Penápolis prendem acusado de pedofilia

PENÁPOLIS – Na manhã desta segunda-feira, 31, uma equipe da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina, com apoio de investigadores da DDM de Penápolis, realizou cumprimento de mandado de busca na cidade de Penápolis/SP, no endereço do investigado I. C. G., de 40 anos, acusado de aliciamento e pornográfica envolvendo criança e adolescentes. No celular dele foram localizadas dezenas de mídias contendo pornografia infantil, além de localizada munição de uso restrito. Encaminhado à DDM de Penápolis, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local, à disposição da Justiça.

A investigação que deu ensejo ao supracitado pedido de busca e apreensão originou-se de procedimento instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina, no qual se apura o crime de aliciamento de criança, previsto no artigo 241-D do ECA. De acordo com o apurado, pessoa cuja identidade até então era desconhecida, manteve contato via whats app com a criança KENYA, à época com 11 anos de idade, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

Durante a investigação, verificou-se a existência de outros registros feitos por mães de crianças/adolescentes, noticiando que a linha telefônica utilizada por I. C. G., também estava tentando manter contato com suas filhas, para praticar o mesmo ato.

Durante o cumprimento da busca, foram encontrados vídeos e foto contendo cenas de sexo explícito e pornográfica envolvendo criança e adolescente, os quais estavam armazenados no celular de I. C. G.

Ainda foram localizados e apreendidos outro aparelho de telefone celular, duas munições, sendo uma de uso permitido e outra de uso restrito, um simulacro de arma de fogo, dois chips telefônicos e uma CPU de computador.

Diante do conteúdo de cena de sexo explícito e pornográfica envolvendo criança e adolescente que estava armazenada no celular de I. C. G. e das munições encontradas em sua posse, sendo uma de uso permitido, e outra de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado de pedofilia e posse de munição de uso restrito, sendo encaminhado à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi indiciado e posteriormente recolhido à Cadeia Pública de Penápolis, onde ficará a disposição da justiça. As mídias móveis, chips de telefone, simulacro de arma de fogo e a CPU de computador foram apreendidos e passarão por perícia a fim de averiguar todos os seus conteúdos.