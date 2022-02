Idoso é preso acusado de matar 3 pessoas com bebida adulterada com liquido de radiador em Barretos

Segundo a Polícia Civil, homem de 70 anos adicionou líquido do radiador do veículo em garrafas de cachaça (Corotes). De acordo com delegado, investigado confirmou que agiu em resposta a dano em portão de sua casa.

BARRETOS – As Polícias Civil e Militar de Barretos prenderam na noite de segunda-feira, 31, por volta das 18h, o aposentado Francisco Izabel de Oliveira, de 70 anos, acusado de adulterar as garrafas de bebidas alcoólicas que mataram Clodoaldo Rogério da Paixão, de 50 anos, Fábio Betelli, de 47 anos, e Adhemar Teixeira Macedo, de 59 anos, em Barretos (SP).

De acordo com a Polícia Civil, Francisco Izabel de Oliveira confessou ter colocado líquido de arrefecimento, ou líquido do radiador, do motor de seu veículo nas bebidas que posteriormente foram ingeridas pelo trio.

Oliveira foi preso em flagrante e indiciado pela prática de homicídio qualificado por emprego de veneno. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Colina, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Suspeito confirmou adulteração, diz polícia

O caso aconteceu no domingo (30), em uma casa no bairro Nogueira. À polícia, o acusado contou que agiu por conta de um desentendimento com um dos moradores do imóvel onde o crime aconteceu. Segundo o idoso, a pessoa teria danificado o portão da casa dele.

Oliveira confessou que comprou as garrafas, colocou o líquido de arrefecimento do motor dentro delas e deixou as bebidas em frente à casa onde as vítimas costumavam se reunir. Policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança que mostram a ação.

“A partir dessas imagens e com diligências de campo e pesquisa dos sistemas policiais foi possível identificar um morador das imediações que possuía características físicas muito semelhantes”, explica o delegado Rafael Faria Domingos.

Casa de idoso preso acusado de matar trio com bebida envenenada é depredada em Barretos

A casa do idoso suspeito de matar três homens com bebida alcoólica envenenada em Barretos (SP) foi invadida e depredada na noite de segunda-feira (31), momentos após a prisão dele em flagrante pela Polícia Civil.

O imóvel era alugado e, segundo o proprietário, além dos danos, R$ 5 mil foram levados.

O delegado Rafael Faria Domingos, responsável pela prisão do suspeito, disse que o dinheiro é proveniente da venda de doces que o idoso fazia para o dono da casa.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o furto vai ser investigado. Nenhum suspeito do furto foi preso.