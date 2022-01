Prando vence “Os Melhores” na abertura da Taça da Afup 35 anos

ANDRADINA – O time do Prando/L.E. Ar, derrotou por 3 a 0 a equipe “Os Melhores”, na abertura da Taça Afup de Futebol Máster, categoria 35 anos acima, em partida realizada na tarde do último sábado, 22, em competição organizada pela diretoria de esportes da entidade. O tornei reúne grandes nomes que já atuaram em campeonatos amadores pela cidade e até em times profissionais. Os vencedores utilizaram dois uniforme em tempos distintos, já que a cor mais escura estava causando confusão em algumas jogadas.

DOIS TEMPOS DISTINTOS

PRIMEIRO TEMPO

A partida de apertura da competição teve dois tempos distintos, com a equipe “Os Melhores” dominando praticamente todas as ações no primeiro tempo, dando a impressão de que iria golear, mas a boa atuação do goleiro do Prando, e um gol sofrido ainda no primeiro tempo, desanimou os esforçados jogadores da equipe derrotada.

SEGUNDO TEMPO

Já no segundo tempo o Prando colocou a bola no chão, tocando e fazendo com que o time adversário corresse atrás, jogando bem melhor e conseguindo marcar os três a zero em vitória incontestável, para alegria da torcida do clube Cecam, já que basicamente o time inteiro é formado por seus associados.

GOLS MARCADOS

Os gols da vitória foram marcados por Marcinho Tuffy (2) e Gilmar “Ratinho”.

MELHOR DEFESA

Prando – 0 gols sofridos

Os Melhores – 3 gols sofridos

Peladeiros – 4 gols sofridos

Atlético Maneiro – 5 gols sofridos

EXPULSÃO E SUSPENSÃO

O atacante Dênis Sambugari recebeu o cartão vermelho e está suspenso da próxima partida.

PRÓXIMA RODADA

Neste sábado, 29, a partir das 16h45, no campo da Afup, confronto entre os dois times vencedores da rodada inaugural: Peladeiros/Life X Prando/L.E. Ar e em seguida às 17h45 Os Melhores X Atlético Maneiro.

Vale lembrar que as quatro equipes se enfrentam entre si e os dois melhores colocados disputam o título da Taça Afup de Futebol Máster.