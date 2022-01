PM persegue e detém dupla com touca ninjas em S10; um era procurado da Justiça

TRÊS LAGOAS/MS – A Polícias Militar de Três Lagoas/MS, detiveram na noite de segunda-feira, 24, uma dupla moradora na cidade de Ilha Solteira/SP, após fuga alucinada de sua cidade de origem até seu local de prisão. Com os dois ho0mens foram localizadas balaclavas (toucas ninjas), luvas, ferramentas e apetrechos para manuseio e cortes de fios elétricos de alta tensão. Um homem de 38 anos acabou preso, já que havia um Mandado de Prisão em aberto contra ele, em caráter rpeventivo. Esse teria sido o motivo da fuga. Encaminhado ao plantão policial, permaneceu à disposição da Justiça. .

A fuga alucinada aconteceu próximo de 21h, durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Suzanapolis/SP, na vicinal Dirceu Ferreira, próximo ao km 06, que da acesso à cidade de Pereira Barreto, quando a equipe com 1º Sgt PM Fagundes, Cb PM Richard e Cb PM Cebalos, deparou com uma caminhonete GM S-10, na cor preta e em seu interior visualizaram duas pessoas usando balaclavas (toucas ninjas) e luvas. Os indivíduos ao perceberem a presença da viatura, evadiram-se em alta velocidade pela rodovia.

Prontamente foi informado ao COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, sobre a situação e solicitado apoio tendo as viaturas pela área do batalhão iniciado o cerco para possível abordagem, comparecendo o Tático Comando; Comando Força; Viaturas da 1ª Cia e 2ª Cia, todos do Estado de São Paulo e Força Tática 10-2888 (2º BPM /MS).

Durante o acompanhamento a equipe perdeu o contato visual da camionete em um canavial, pelo bairro Bela Floresta (zona rural de Pereira Barreto), mas uma viatura da 2ª Cia de Itapura deparou com o veículo em fuga já pela rodovia Gerson dourado Oliveira, a “Rodovia dos Barrageiros”, que liga a cidade de Itapura à rodovia Marechal Rondon (SP 300), seguindo em direção à divisa e adentrando o estado do Mato Grosso do Sul, ocasião em que as forças policiais daquele estado foram cientificadas sobre a ocorrência em andamento.

Após intenso acompanhamento, o referido veículo foi abordado por uma equipe da Forca Tática da cidade de Três Lagoas/MS, já pela cidade citada, pelo bairro Júpia (próximo à ponte) e em seu interior, duas pessoas foram abordadas (uma com passagens criminais por dois homicídios, roubo, porte de armas, tráfico, incêndio e receptação, a outra com passagens criminais em crimes de menor potencial ofensivo).

Ambas foram revistadas e nada ilícito localizado. O veículo também estava em situação regular. No interior do veículo, localizaram as balaclavas, luvas, ferramentas e apetrechos para manuseio e cortes de fios elétricos de alta tensão.

Também encontraram documentos e celular de uma terceira pessoa (com passagem criminal por tráfico e furto), que no ato da abordagem não estava mais no veículo.

Pesquisando mais apuradamente a situação dos envolvidos e a motivação da fuga, descobriram que um dos abordados, com extensa ficha criminal, era procurado pelo estado do Mato Grosso do Sul (com Mandado de Prisão preventiva por roubo).

Sobre os dois abordados recaem suspeitas em envolvimento em furtos de fios elétricos de alta tensão pelas cidades de Selviria/MS, Ilha Solteira, Suzanapolis e Pereira Barreto, as três cidades do estado de São Paulo.

Foi feita a apresentação da ocorrência pelo Plantão Policial da cidade de Três Lagoas/MS, ocasião em que o preso foi recolhido à carceragem.

Foi feita a qualificação do segundo envolvido, sendo este liberado, juntamente com seu veículo. Foram feitas as autuações administrativas no condutor e veículo pelas infrações cometidas.