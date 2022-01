Peladeiros vencem Atlético Maneiro em partida bastante equilibrada

ANDRADINA – O bom time do Peladeiros/Life derrotou por 5 x 4, a aguerrida equipe do Atlético Maneiro, em partida válida pela abertura da Taça Afup de Futebol Máster, categoria 35 anos acima, em jogo disputado no último sábado, 22, em competição organizada pela diretoria de esportes da entidade. A competição reúne grandes nomes que já atuaram em campeonatos amadores pela cidade e até em times profissionais.

PARTIDA EQUILIBRADA

Como era de se esperar, a partida entre as duas equipes que reúnem atletas que foram destaques em muitos campeonatos Amadores de Andradina e região foi bastante equilibrada, tendo ambas realizados bons e distintos momentos, ora uma, ora outra se superando, mas prevaleceu o placar favorável aos Peladeiros.

O Atlético Maneiro precisou correr atrás do prejuízo no placar durante praticamente toda a partida, até conseguir empatar em 4 gols, e poderia até ter vencido a partida se um de seus atacantes não tivesse perdido uma grande chance de ampliar o placar a seu favor.

Como o futebol pune, quem não faz toma, foi isso que aconteceu em uma boa trama dos jogadores da equipe Peladeiros e marcando um importante gol para a vitória por 5 a 4.

Marcaram para os vencedores André Garrio, o “Rato” (3), Carlos Eduardo, o “Kadu” e Maurício Silva. Para a equipe perdedora marcaram Daniel Gustavo, Flávio Cabrine, Flávio Henrique, o “Puff” e Tony Ramos.

MELHOR DEFESA

Prando – 0 gols sofridos

Os Melhores – 3 gols sofridos

Peladeiros – 4 gols sofridos

Atlético Maneiro – 5 gols sofridos

EXPULSÃO E SUSPENSÃO

O atacante Dênis Sambugari recebeu o cartão vermelho e está suspenso da próxima partida.

PRÓXIMA RODADA

Neste sábado, 29, a partir das 16h45, no campo da Afup, confronto entre os dois times vencedores da rodada inaugural: Peladeiros/Life X Prando/L.E. Ar e em seguida às 17h45 Os Melhores X Atlético Maneiro, em busca da reabilitação na competição.

Vale lembrar que as quatro equipes se enfrentam entre si e os dois melhores colocados disputam o título da Taça Afup de Futebol Máster.