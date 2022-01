PM prende acusado de tráfico de drogas no Otávio Minholi

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de quinta-feira, 27, o auxiliar de Serviços Gerais, G. J. F. S. D., de 20 anos, residente no conjunto habitacional Otávio Minholi, no Jardim Europa, acusado de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes ao flagrá-lo com uma porção de maconha pesando 18 gramas, balança de precisão, utensílios com resquícios da mesma droga, plástico filme e a quantia de R$ 2.530,00, evidenciando o particionamento e a venda do entorpecente. Encaminhado à DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Seu irmão conhecido pelo apelido de “Pequeno” fugiu, mas foi indiciado pelo mesmo crime, conforme boletim de ocorrência.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Otávio Minholi – Andradina, quando os policiais Sgto PM Crepaldi, Cb PM Coutinho e Cb PM Costa Júnior, obtiveram a informação de possível comércio de entorpecentes na rua Adib do Nascimento, no citado bairro.

Pelo referido endereço encontraram o portão aberto e um usuário saindo em direção à rua, sendo rapidamente abordado e revistado, nada de ilícito sendo encontrado consigo e liberado em seguida.

Em contato com o morador alvo da denúncia, ele foi cientificado sobre as denúncias e autorizou a entrada dos policiais militares no local para procederem busca domiciliar, durante a qual encontraram seu irmão conhecido pelo apelido de “Pequeno” em um dos quartos e este, ao notar a presença policial, pulou a janela e evadiu-se, tomando sentido ignorado.

Na sequência da revista domiciliar encontraram uma porção de maconha de 18 gramas, balança digital de precisão, utensílios com resquícios da mesma droga, plástico filme e a quantia de R$ 2.530,00, evidenciando o particionamento e a venda do entorpecente.

Diante dos fatos e evidências, foi dada voz de prisão à G. J. F. S. D., de 20 anos, por infringir o Artigo 33 da Lei 11.343/06 – Tráfico de Drogas.

Ocorrência encaminhada à DISE onde o delegado, Dr. Marcelo Zompero, ratificou a voz de prisão em desfavor dele pela infração do ART. 33 da lei 11343/06 – Tráfico/Associação ao Tráfico de Drogas e de seu irmão de apelido “Pequeno”, que se evadiu durante a chegada da PM.

O indiciado permaneceu recolhido na carceragem da cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia e à disposição da Justiça Pública.