PM localiza dois Fiat Tempras com a mesma placa no Jardim Europa

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou na tarde do último dia 14, dois veículos Fiat Tempra da mesma cor e com a mesma numeração de placa ASY 7000. Depois de consultadas as placas junto ao Sistema de Processamento de Dados, foi constatado que tratava-se de carros dublê. O responsável pelos dois veículos, um funileiro, foi encaminhado ao 1º DP e sua conduta será investigada pela Polícia Civil. Os dois veículos foram apreendidos.

A localização do veículo dublê aconteceu quando uma equipe militar formada pelos cabos PMs Marcio e Calister realizava patrulhamento pelo jardim Europa e ao passar pela Rua Holanda, avistou um Fiat Tempra encostado junto ao meio fio. Depois de consultado a placa e o número de chassis, os militares constaram que não se tratava do mesmo veículo.

Como havia uma denúncia de que dois veículos semelhantes e com placas iguais estavam circulando pelo jardim Europa, os policiais continuaram o patrulhamento e localizaram um outro Fiat Tempra estacionado pela Av. Jean Bernard. Os policiais descobriram que os dois veículos eram de propriedade de R. M., 40 anos.

O proprietário foi então encaminhado junto com os veículos até o 1º DP, onde o delegado instaurou inquérito para apurar possível crime de receptação. Ele foi ouvido e liberado depois de encerrado o boletim de ocorrência. Os dois Fiat Tempra foram guinchados e recolhidos ao pátio. Os policiais militares apuraram ainda que a placa ASY 7000 não pertence a nenhum dos dois veículos apreendidos.