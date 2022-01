Aplicativos de relacionamento: criminosos são presos após forjar encontro e sequestrar a vítima

SÃO PAULO – No último sábado (22), os policiais militares do 18° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam quatro criminosos que mantiveram um homem como refém na zona norte de São Paulo. Eles exigiam dinheiro e transferências via PIX.

A equipe recebeu informações de que um homem teria sido levado de maneira agressiva, amarrado e vendado para o interior da uma residência na Vila Itaberaba. As equipes iniciaram patrulhamento e abordaram três indivíduos vigiando a entrada da referida casa.

Durante a incursão no imóvel foi localizado outro indivíduo que, ao avistar os policiais, imediatamente se entregou. Com ele foi localizada uma arma de fogo. Os policiais prosseguiram com a averiguação e encontraram a vítima ferida e vendada, extremamente assustada, esboçando alívio com a chegada dos militares.

A vítima informou que havia marcado um encontro por aplicativo de relacionamento, porém, quando chegou ao local combinado, foi surpreendido por quatro indivíduos em um veículo. Os criminosos exigiam dinheiro mediante e transferências bancárias.

Os quatro criminosos foram presos e encaminhados ao 45° Distrito Policial. A vítima foi salva ilesa.