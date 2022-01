Ajudante de depósito em Castilho é preso acusado de tráfico de drogas

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite da última quarta-feira, 12, o ajudante geral V. M. S., o “Mini’, de 22 anos, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com 115 gramas de maconha (Cannabis Sativa), 330,00 em dinheiro e um aparelho celular. Conduzido até o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu recolhido na cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. A droga, grana e o celular foram apreendidos. O telefone passará por perícia.

A prisão do acusado aconteceu pouco depois das 19h, durante patrulhamento pelo município de Castilho, quando os policiais 1° Sgt PM Estigarribia e Sd PM C. Roberto depararam rua Padre Claro, com o individuo identificado por “Mini”, que recai várias denúncias de trafico pela cidade. Rapidamente e devido ao volume em sua cintura, ele foi abordado e revistado, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$ 330,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Ao vistoriarem o veiculo de sua propriedade, os policiais militares localizaram um invólucro envolto em plástico tipo sacola, contendo substancia esverdeada aparentando ser maconha.

Diante do material ilícito localizado e das denúncias apresentados, os policiais que o detiveram, com apoio das equipes com Cb PM Jerônimo e Sd PM Alencar, e outra com Cb PM Marcio e Sd PM Lucas, decidiram realizar vistoria em sua residência, apos ter a entrada autorizada pelo seu pai, procedendo as buscas em todos os cômodos, localizando no interior do quarto de “Mini” uma caixa de papelão contendo três porcões de maconha, envolta em plástico tipo sacola, varias pedaços de sacolas, material típico para embalo de entorpecente, a quantia de R$ 85,00. todo entorpecente apreendido aferiu 115 gramas.

Sua mãe, identificada por M. G. Melo afirmou a equipe que seu filho não é usuário de droga, sendo que “Mini”, durante a abordagem também afirmou essa condição, apresentando versões contraditórias do motivo pelo qual possuía o entorpecente, salientando que adquiriu a droga no bairro Laranjeiras, sendo pago R$ 100,00 por ela.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão pelo crime previsto no artigo 33, da lei 11343/06, sendo conduzido ate a Seccional de Andradina, sendo indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.