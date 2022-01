Dupla é presa pela PM após roubar veículo de motorista de aplicativo

ANDRADINA – A Polícia Militar, através do 28º Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I), deu uma pronta resposta à sociedade andradinense ao prender na noite de terça-feira, 18, os serviços gerais Iago Gonçalves da Costa, de 27 anos, residente na rua Iguaçu e Kleber Henrique de Mello Fernandes, da mesma idade e morador na rua Campo Grande, os dois na Vila Mineira, acusados de roubarem um motorista de aplicativo levando sua carteira com dinheiro e documentos, celular e o veículo Ford Fiesta na cor prata. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. Nesta quarta-feira, 19, foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto aguardando audiência de custódia.

O ROUBO

O roubo aconteceu próximo das 18h, depois que o motorista de aplicativo residente no bairro Benfica, foi acionado pela central para o qual trabalha às 18h para uma corrida e que os dois passageiros estariam aguardando no cruzamento das ruas Iguaçu com Paraíba, em um dos cruzamentos da Praça João Leite, na Vila Mineira. O destino seria a rua Antônio Modesto Filho, próximo do pesque e pague, no jardim Brasil.

Depois de pegar os passageiros e rumarem para o destino solicitado, já no local eles perguntaram ao motorista se os levassem até o bairro Timboré/Porto de Areia ficaria muito mais caro. Com a resposta de que não seria muito mais alto o valor, eles então solicitaram para que tomassem destino para a vicinal José Rodrigues Celestino.

Menos de um quilômetro ao adentrar aquela estrada vicinal, um dos criminosos, que apurou posteriormente ser Kleber, encostou uma faca do lado direito da vítima, próxima das costelas e anunciou o assalto, ordenando que o motorista colocasse no banco de passageiros a carteira, com aproximadamente R$ 50,00, documentos pessoais e um cartão do banco, além da chave do veículo. Vale frisar que os dois seguiam no banco traseiro durante a corrida.

Feito isso, os criminosos ordenaram que ele descesse, deram meio volta e rumaram novamente para Andradina, tomaram rumo ignorado a princípio.

A pé, o motorista de aplicativo andou aproximadamente uns 300 metros e conseguiu pedir ajuda para um sitiante nas proximidades da estrada vicinal, sendo então acionada a Polícia Militar, comparecendo uma equipe de Força Tática composta pelo 1º Sargento PM Fagundes, cabos PMs Richard e Ceballos.

De posse das características dos dois indivíduos, enquanto a ocorrência era registrada no plantão policial, todas equipes de Força Tática passaram a realizar patrulhamento com objetivo de localização dos criminosos. Depois de duas horas de buscas, os dois até então suspeitos, além de outros com passagens pela Polícia, principalmente por assaltos, foram abordados para averiguação.

RECONHECIDOS PELA VÍTIMA

Detidos pela equipe de Força Tática composta pelo 1º Sargento PM Fagundes, cabos PMs Richard e Ceballos, os dois homens foram reconhecidos então primeiramente pela fotografia e posteriormente pessoalmente no plantão policial ao serem apresentados no plantão ao delegado responsável. Uma tatuagem no braço de um dos acusados também serviu para identificar um dos criminosos. A roupa que um deles também usava no momento do roubo foi reconhecida pela vítima.

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

Durante o patrulhamento, a Polícia Militar localizou o veículo abandonado e trancado pelo cruzamento das ruas São Paulo com Paulo Marin (antiga Acre), no bairro Piscina, aparentemente intacto. Somente a carteira com documentos e um celular Moto E pertencentes à vítima não havia sido encontrados.