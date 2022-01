Polícia Militar Rodoviária prende irmãos acusados de tráfico de drogas

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de quarta-feira, 12, um casal de irmãos, ele L. A. M., de 27 anos, ela A. V. N., de 19, moradores na cidade de Foz do Iguaçu/PR, acusado de tráfico de entorpecente, depois de flagrado com 57 tijolos de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhados ao 1° DP de Penápolis, foram indiciados e permaneceram a disposição da justiça para audiência de custódia. A droga foi apreendida.

A prisão dos irmãos aconteceu às 9h40, durante o desencadeamento da operação “Interior Mais Seguro”, quando uma Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, da 4ª Cia do 2° BPRv, abordou um ônibus para fiscalização na Rodovia Assis Chateaubriand (SP – 425), altura do km 300, trecho que passa pela cidade de Penápolis.

Após comportamento suspeito de um casal de irmãos, suas bagagens foram vistoriadas, ocasião em que foram encontrados 57 tijolos de maconha, que estavam divididos em duas malas e uma mochila.

Os irmãos, que são moradores de Foz do Iguaçu-PR, alegaram que pegaram a droga em Cascavel/PR e entregariam a um desconhecido em São José do Rio Preto-SP. Afirmaram que receberiam R$ 1.500,00 cada um pelo transporte.

L. A. M., 27 anos, sexo masculino e A. V. N., 19 anos, sexo feminino, receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 1° DP de Penápolis, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo presos, a disposição da justiça e passariam por audiência de custódia.