Ex-vereador de Mirandópolis morre em acidente na 2ª Aliança

MIRANDÓPOLIS – O ex-vereador de Mirandópolis, Jair Alves Moreira, de 59 anos, morreu vítima de acidente de Trânsito ocorrido na tarde deste domingo, 16, na estrada vicinal que liga a 2ª Aliança ao município de Mirandópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele chegou a ser socorrido para o HGM – Hospital Geral de Mirandópolis em parada cardio-respiratória (PCR), porém, mesmo com todas as manobras de reanimação, ele não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Ainda não há informações sobre velório e horário de sepultamento.

Os motivos que levaram ao acidente com vítima fatal serão investigados pela Polícia Civil de Mirandópolis, mas pelas primeiras informações, Jair Moreira, ex-vereador da 1ª Aliança e que residia na 2ª Aliança, seguia pela estrada vicinal Chikazo Kitahara, dirigindo o VX Gol, na cor cinza, quando, no trevo da fazenda São Joaquim, no município de Mirandópolis, perdeu o controle de direção e bateu violentamente contra uma carreta bitrem que seguia em sentido contrário.

Havia mais pessoas no veículo, porém, o lado mais afetado foi do ex-vereador, que foi socorrido mas acabou entrando em óbito no hospital de Mirandópolis. Não há informações ainda sobre as outras vítimas, também socorridas para a mesma unidade de saúde. O motorista da carreta não se feriu.