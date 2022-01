Cecam/Apoio Rural vence ATC em amistoso para a Copa Máster 50 anos

ANDRADINA – A equipe do Cecam/Apoio Rural derrotou o time do ATC – Andradina Tênis Clube, em partida realizada na tarde do último sábado, 08, por 4 a 2, em amistoso visando futuros campeonatos na categoria Máster 50 anos. Novos amistosos por enquanto estão suspensos até que essa nova onda de síndrome gripal e covid 19 tenham dado uma melhora sensível.

O Cecam contou desta vez com reforços valiosos como o goleiro Paraguaio, Bané, Índio, Marquinho Mecânico e Bidi, além de contar com os pratas da casa Marcelo Ferraz, Betão, Manoel do Jornal, Luis Carlos, Valdir e Chesman. Faltaram desta vez Tarzan, Barriga e Capitelli.

O Cecam jogou um grande primeiro tempo, chegando a fazer 3 a 0, não dando chance para que o time do ATC reagisse, já que com o toque e fazendo com que a bola “rodasse” todos os espaços do campo, o adversário teve que literalmente correr atrás. Várias oportunidades de gol ainda foram perdidas pelo Cecam.

No segundo tempo o Cecam continuou tocando a bola, porém, por não contar com várias pessoas como suplentes, da metade desse tempo em diante o ATC animou e chegou a fazer três a 2, porém, em uma boa trama do ataque, o visitante chegou aos 4 a 2, decretando a vitória, desanimando de vez o poder de reação dos donos da casa.

Agora os responsáveis pelo time máster do Cecam, na categoria 50 anos, vai aguardar o desenrolar dessa crise gerada com uma nova onde de coronavirus e essa síndrome gripal, já que os leitões hospitalares voltaram a ficar novamente ocupados e gerando preocupação a todos. Assim que houver melhores condições de saúde e não ofereça mais perigo, novos amistosos deverão ser agendados.