Cupim & Cia doa prêmio do Natal dos Sonhos ao Fundo Social

ANDRADINA – O empresário Felipe Souza, de “Cupim & Cia” deu um exemplo de solidariedade na manhã desta segunda-feira 10 passando a doação de R$ 5 mil ao Fundo Social de Solidariedade de Andradina.

O dinheiro foi fruto da premiação de 1º lugar recebida pelo restaurante na Campanha Natal dos Sonhos, que escolheu as melhores fachadas residenciais e comerciais com motivos natalinos. O cheque foi recebido pela 1ª Dama Juçara Lopes e será utilizado para a manutenção das obras sociais do fundo, vindo em boa hora para iniciar as atividades em 2022.

“Felipe é um exemplo de empresário e de pessoa a quem agradecemos pelo gesto”, disse o prefeito Mário Celso.

O Sonho de Natal proporcionou um espetáculo de beleza nas decorações de Natal em 2021. Além disso os andradinenses, populares e comerciantes concorreram a prêmios pelas fachadas mais bem decoradas, premiando os cinco primeiros lugares em duas modalidades, sendo cinco para vitrines do comércio e cinco para fachadas de residências.

“Esperamos que a promoção continue por vários anos e que mantenha a chama do Natal viva em Andradina. Tivemos o prazer de participar deste concurso que levou as luzes de Natal por toda a cidade”, disse Felipe.

Secom/Prefeitura