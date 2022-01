Educação abre processo seletivo para contratação de profissionais da Educação Infantil

ANDRADINA – No próximo domingo, dia 16, acontece o processo seletivo na Rede Municipal de Educação de Andradina para atender as demandas de professores para a Educação Infantil nos CEIS (Centros de Educação Infantil) e do Ensino Fundamental (Escolas Municipais de Ensino Fundamental).

As provas acontecerão em dois períodos na EMEF “Professora Zoraide Carvalho de Oliveira”, localizada na Rua Regente Feijo, nº 2140, Vila Mineira, em dois períodos. Para realização das provas o candidato deverá observar atentamente as informações constantes no Edital de Abertura das Inscrições. O candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido.

No período da manhã, à partir das as 8 horas para os candidatos da educação infantil nos cargos de Professor de Creche e Professor de Educação Infantil (EMEI).

No segundo período os candidatos do Ensino Fundamental, com início às 14 horas, para os cargos de Professor de Arte com atuação no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Professor de Educação Física; ACD e Movimento, atuação no Ensino Fundamental. de 1º ao 5º ano e Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Recuperação Paralela e EJA e Professor de Língua Inglesa com atuação no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e Educação Infantil (EMEI).

Maiores detalhes no edital, disponível no site da Prefeitura Municipal de Andradina (andradina.sp.gov.br) pelo link http://www.conscamweb.com.br/concurso/concursoMaisInformacoes.do?idInstituicao=139&idConcurso=1

Secom/Prefeitura