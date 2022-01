Polícia Civil de Murutinga prende acusado de furtar transformador de energia

MURUTINGA DO SUL – A Polícia Civil prendeu na terça-feira, 11, Agnaldo da Silva Moreira, de 35 anos, acusado de furto, depois de flagrado com partes de cobre furtados de um transformador que estava instalado no Arrendamento Joel Rebucci, bairro Maravilha, em Murutinga do Sul. Encaminhado à Delegacia de Polícia do Município, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

Segundo o apurado, Agnaldo, que já tem passagem por tráfico, furtou partes do cobre do transformador de energia do sítio depois que constatou que o mesmo não estava ligado pelo fato da “banana” (fusível), não estar devidamente conectado. Ele então escalou o poste de madeira e abriu uma parte do dispositivo de energia e retirou as partes de cobre que interessava, para posteriormente vender.

Ele estaria indo em um automóvel para a cidade de Guaraçaí com os cobres furtados, quando teria ocorrida a prisão.