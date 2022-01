Com ciúmes da ex, homem destrói veículo de suposto rival

ANDRADINA – Um homem, cuja identidade não foi possível coletar já que fugiu antes da chegada da Polícia Militar, esta sendo acusado de dano e lesão corporal, ao destruir com um pedaço de tronco de arvore na tarde de terça-feira (11), o VW Golf, na cor preta, pertencente à C. A. S., de 38 anos. A vítima sofreu uma lesão na mão esquerda. Como o autor não foi preso, deverá ser processado na forma da Lei.

Segundo o apurado pela reportagem, tudo aconteceu quando G. N. K., de 38 anos, estaria conversando com a ex-mulher do autor, que ao perceber a situação,n ao teria gostado e partiu para cima com pedras e paus, destruindo praticamente todos os vidros do Golf. As lesões corporais só não foram piores porque a vítima se armou com uma faca, afugentando o autor.

Segundo o proprietário do Golf, ele é amigo da ex-mulher do acusado e não teria nada com ela, sendo apenas amigos. Casualmente eles conversam e o ex viu desta vez e, pensando que os dois tem um caso amoroso, e enciumado, partiu para a agressão e destruição do veículo.

A mulher informou que pediu medida protetiva contra o ex-companheiro, porque esta não é a primeira vez que ele tenta agredi-la e também quem esta conversando com ela, como foi o caso agora.