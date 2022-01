CAC terá atendimento 24 horas

ANDRADINA – O CAC (Central de Atendimento COVID) abriu na quinta-feira, 06, com horário de funcionamento contínuo (24 horas) e será o destino das pessoas que apresentarem síndromes gripais na cidade. Desde o início do período de festas a cidade tem registrado os efeitos de um surto de gripe que atinge vários estados brasileiros e o reaparecimento de alguns casos de Covid 19.

Segundo a Coordenadora de Atenção Básica, Carla Back a saúde já havia reforçado o atendimento na Upa 24 horas, e agora com a abertura do CAC a cidade esta preparada para assimilar a demanda.

A vacina contra influenza ainda não está disponível nas Unidades de Saúde da cidade. A Campanha de Vacinação 2021 em Andradina iniciou em março e iria até julho. Devido a baixa adesão a campanha se estendeu e foi aberta para toda a população, mas agora acabaram as doses. Provavelmente a Campanha contra Influenza desse ano será antecipada”, explicou.

A vacina contra a influenza é trivalente mas não contempla a nova cepa da gripe que está circulando do tipo A H3N2 deverá incluída na nova vacina contra Influenza de 2022.

É importante que as pessoas que tenham sintomas de gripe procurem atendimento até amanhã no UPA e a partir de quinta no CAC para que sejam avaliadas por médicos. Caso sejam classificadas como casos “suaves” serão liberados para tratamento em casa, já casos moderados e graves terão tratamento diferenciado.

Segundo Carla sem ter registrado nenhum caso de agravamento, ainda não há motivos para alarme, mas, com uma grande quantidade de pessoas com sintomas é preciso estar atentos e manter as medidas de higiene e se apresentar sintomas o isolamento é necessário.

Covid

A rede municipal de saúde ainda não registrou nenhum caso de Covid em 2022, sendo que os casos surgidos registrados através de exames particulares. “Pedimos que a população faça sua parte. Use máscara, álcool gel, estejam em ambientes arejados e tomem a vacina”, disse Carla Back.

Nas Unidades Básicas de Saúde de Andradina é possível encontrar a 1° dose para adolescentes e adultos, a 2° dose está disponível para todas as plataformas de vacina, incluindo a dose adicional da Janssen e a 3° dose das outras vacinas estará disponível a partir desta quarta-feira (5). A vacinação acontece todos os dias das 13h às 17h, com exceção da UAS Norte que esta semana estará atendendo até às 16h.

Secom/Prefeitura