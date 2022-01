Governo de Andradina abre concorrência para reativação de “Bar Cultural”

ANDRADINA – O Governo de Andradina abriu uma Concorrência Pública para instalação de atividade comercial no ramo de cafeteria/lanchonete no Bar Cultural anexo ao Centro Cultural Pioneiros de Andradina.

Criado nos anos de 1990, o Bar Cultural foi batizado como “Estação Vila Lobos” que era um ponto de encontro gastronômico e musical de grande sucesso ao longo de anos. O Bar cultural servia de atração extra durante as programações culturais no “Pioneiros de Andradina” e mantinha viva a cultura da música de artistas locais e regionais.

A Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude espera que com a ativação do Bar Cultural haja um bom movimento no local ocupando de forma positiva o Centro Cultural e afastando a possibilidade da presença de vândalos e depredadores dos espaços públicos.

A concorrência

A permissão de uso do imóvel com 85,51 metros quadrados de área total de construção, contendo uma lanchonete e uma cozinha com 59,67 metros quadrados e dois sanitários com 25,84 metros quadrados. Os envelopes de habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às 9h de 13 de janeiro.

O Edital poderá ser obtido por meio eletrônico e sem custo no site da Prefeitura de Andradina (www.andradina.sp.gov.br) ou na forma impressa com a taxa no valor de R$ 0,72 por folha.

