Campeonato de Fut-sal de Férias é adiado por conta de surto de gripe

ANDRADINA – A Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, através do secretário André Lopes e do sub secretário Fabrício Indião, informam que o campeonato de Fut-Sal de Férias 2022 foi adiado sem previsão de início.

A decisão foi após reunião com a equipe técnica da Secretaria de Saúde e secretário Dr João Leme, onde foi explanado o momento atual onde existe um surto de gripe ativo e as precauções quanto a possível volta de casos da Covid 19.

Andradina já vive um surto com aumento dos casos de Covid-19 e o surto de vírus influenza. Isso com quadros atípicos de sintomas gripais e com alta proliferação nos últimos dias em nossa região e em vários estados da nação.

O grupo chegou a um consenso de que não seria a melhor hora a realização da competição esportiva, protegendo assim a saúde dos atletas andradinenses e população em geral, a qual sempre participa com grande número nos jogos.

“O Futsal de Férias, tradicionalmente ocorre em janeiro, tem jogos diários e podendo perdurar por até três meses. O momento não é favorável a um evento dessa magnitude e com essa forte presença popular, que pode contribuir para o aumento da contaminação pela gripe Influenza e Covid-19, então o melhor para a saúde do município é o adiamento”, disse André Lopes.

Secom/Prefeitura