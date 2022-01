Coleta de lixo em Andradina retorna à normalidade nesta quinta-feira

ANDRADINA – Aumento de lixo por conta das festas de final de ano e as fortes chuvas que vem caindo em Andradina contribuíram muito para o atraso na coleta de lixo.

Segundo os administradores da empresa, Conservita Gestão Ambiental, o lixo orgânico praticamente dobrou por conta das festas de final de ano, o que causou um atraso na coleta, por conta do aumento de vezes que os caminhões tiveram que descarregar no aterro que fica localizado a cerca de 5 km do centro da cidade e dependendo do bairro até 10 km.

A empresa também estava com uma redução em seu quadro de funcionários já que uma parte deles foram liberados para comemorar as festas com suas famílias. Outro problema enfrentado pela empresa neste início do ano foi as fortes chuvas que vem caindo no município nos últimos dias, com índices pluviométricos maiores que o normal, este fator também vem contribuindo para o atraso na coleta do lixo.

Porém, todo este problema já foi resolvido e no máximo até esta quinta-feira (6) a coleta estará restabelecida por completo.

“Sabemos que existem algumas coisas que fogem do nosso controle como, por exemplo as questões climáticas, tínhamos tudo programado, mas fomos agraciados pela chuva, que também tem sido benção para nossos agricultores, por isso não vamos reclamar, afinal no máximo nesta quinta-feira (06) tudo estará normalizado, quero agradecer a população pela compreensão de todos”. Disse o gerente da empresa.

A empresa reintegra seu compromisso em manter a cidade limpa e trabalhar com segurança e responsabilidade na limpeza pública, dos órgãos municipais, estaduais e federais, dando a destinação correta dos resíduos sólidos.

Assessoria de Comunicação