Prefeitura e Câmara fazem reunião para plano de obras contra enchentes

ANDRADINA – Uma reunião de emergência na tarde de segunda-feira (3), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Andradina pontuou as possíveis soluções para o problema dos alagamentos na cidade.

O encontro reuniu o secretário de Governo de Andradina, Ernesto Júnior e o Diretor de Departamento de Obra e Engenharia, Wander Helder Ketelhut, para uma mesa redonda com os vereadores a convite do presidente da Câmara Municipal de Andradina, Guto Marão, com a presença maciça de vereadores, mesmo no recesso.

A discussão foi fomentada pelas chuvas que atingiram a cidade nos primeiros dias do ano e provocaram a aparição de pontos de alagamento, que são conhecidos pela população há várias décadas.

Wande Helder Ketelhut apresentou um estudo da prefeitura sobre os pontos de alagamento identificados no primeiro ano de administração nova e também o um Plano de Ações para procedimentos preventivos, as chamadas obras “antienchentes”.

“Compreendemos que os problemas com enchente no município tem mais de 20 anos, mas precisamos começar um trabalho sério e em parceria com a Prefeitura para solucionar um a um esses pontos críticos na cidade”, disse o presidente da Câmara Guto Marão.

Ernesto Júnior parabenizou os vereadores pelo clima da reunião que foi pautada na solução dos problemas. “No último ano fizemos obras antienchente, como por exemplo para evitar alagamentos nas marginais da rodovia Marechal Rondon e também na Rua 27 na Cohab Álvaro Gasparreli, quem sabe um dos pontos mais antigos de alagamentos no município”, disse.

O secretário de Governo afirmou que as obras antienchente estão entre as mais dispendiosas em relação a infraestrutura, lembrando do importante papel da Câmara para a aquisição de recursos para a sua realização. “Vimos nos vereadores a motivação certa para a conquista de meios para que possamos solucionar esse tipo de problema histórico no município”, finalizou.



Presenças

Estiveram presentes na reunião, além do presidente do Poder Legislativo Guto Marão (PP), Eloá Pessoa (PSB), Careca da Natação (AVANTE), Hugo Zamboni (PATRIOTA), Hernani da Bahia (PODEMOS), Sérgio Santaela (DEM), Rodarte dos Anjos (PDT), Elaine Vogel (PSD), Fabrício Mazotti (PODEMOS) e João Máximo (REDE), além do assessor da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Andradina, Maurício Carneiro.

Assessoria de Gabinete