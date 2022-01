Santa Casa de Andradina volta a registrar aumento de internações por Covid-19

Após duas semanas de ocupação zerada, o setor COVID volta a receber pacientes.

ANDRADINA – Os primeiros dias de 2022, já trouxeram um alerta para a população andradinense pelo aumento de número de pacientes internados por COVID- 19. São 3 leitos ocupados na UTI, 1 na enfermaria e o registro de 1 óbito na madrugada desse sábado.

“De certa forma, esperávamos um movimento no setor após o período festivo e com o relaxamento das medidas preventivas”. Declara o Dr. Rafael Marão, médico responsável pela UTI COVID do hospital.

No início de dezembro, a diretoria do hospital desmobilizou nove leitos do setor, devido à baixa ocupação. Mas, com a onda de gripe assolada na região, o período festivo com muita aglomeração e o relaxamento das medidas preventivas, o corpo clínico do hospital volta a se preparar para um possível novo pico da doença.

“É importante ressaltar que a pandemia está longe de acabar e com as variantes, a preocupação aumenta, por isso cuidem-se”. Alerta a gerente de enfermagem, Sandra Chagas.

Com isso, é necessário intensificar as medidas preventivas como uso de máscara, higienização das mãos, o distanciamento social e a vacinação em massa da população, que não evita o contagio, mas evita gravidade e morte.