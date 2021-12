Polícia Civil prende homem com notebook furtado da escola Alice Marques

ANDRADINA – A Polícia Civil, através do 1º DP, prendeu na tarde desta quarta-feira, 29, o entregador J. S. G., o “Jefinho”, de 36 anos, residente na COHAB Otávio Minholi, no jardim Europa, acusado de receptação, ao ser surpreendido com um notebook e uma bolsa de cor preta, furtadas da escola Alice Marques, localizada no bairro Pereira Jordão. Encaminhado para o 1º DP, foi indiciado e arbitrada fiança no valor de R$ 500,00, não sendo paga e ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu depois que uma equipe com os policiais civis investigadores de polícia Roberto Rodrigues dos Santos e Adriana Cezar Paschoalin, foram até a casa de J. S. G., o “Jefinho”, apurar uma denúncia de tráfico de entorpecentes.

Chegando na casa os policiais perceberam uma notebook da marca Toshiba e uma bolsa de cor preta dentro do imóvel. Questionado sobre os produtos, não soube informar a origem. Quando os policiais abriram o notebook, havia arquivos pertencentes à E. E. Alice Marques,além do nome de uma professora.

Questionado sobre os objetos localizados, “Jefinho” acabou confessando que um indivíduo de apelido ”Du” apareceu na sua casa recentemente pedindo para ele guardar e que posteriormente voltaria para buscar, já que iria vender. Dú também já foi identificado pela Polícia Civil.

Diante do produto comprovado como sendo o furtado na referida escola, os policiais civis Roberto e Adriana deram voz de prisão ao acusado por receptação e o encaminhou ao 1º DP, onde acabou sendo indiciado e preso.

Uma diretora da escola compareceu no 1º DP e reconheceu os produtos como sendo os furtados na madrugada do último dia 27, ocasião em que foram devolvidos à escola.