Mulher gravemente ferida em acidente atrás do shopping

ANDRADINA – A comerciária N. A. S., de 24 anos, sofreu escoriações e contusões generalizadas pelo corpo, as mais graves no rosto, como a quebra de alguns dentes, ao se envolver em acidente com a motoneta que pilotava na tarde desta terça-feira, 21, no cruzamento das ruas Paes Leme com Gil Esteves, saída atrás do shopping Oeste Plaza, no bairro Santo Antônio. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, sendo medicada e permanecendo em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vitima pilotava a motoneta Biz, na cor branca, pela rua Paes leme, sentido centro/bairro, quando ao se aproximar da saída do shopping, teve a trajetória interrompida pelo GM Prisma, na cor prata, dirigido pela estudante B. J. Q. T., 20 anos, que saía do estacionamento do shopping naquele momento depois de freqüentar a seção de cinema.

Sem tempo para frear, a comerciária bateu violentamente contra o pára-choque dianteiro direito do Prisma, literalmente “voando a vários metros de distância, caindo no asfalto e sofrendo os ferimentos. Por estar usando capacete do tipo aberto, sofreu ferimentos graves na boca, com quebra de dentes e cortes nos lábios, além de uma contusão grave acima de um dos olhos.

A motoneta foi parar a pelo menos 8 metros do local da batida. A motorista do prisma também ficou muito nervosa com a situação, informando que havia parado na saída do shopping, já que existe uma cancela eletrônica no local. Por haver uma caminhão baú do tipo grande, parado a menos de dois metros da saída do shopping, ela acabou tendo a visão atrapalhada e não percebeu a aproximação da motoneta.