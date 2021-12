Santo Antônio é campeão da Copa Máster de Murutinga ao golear o Guaporé por 6 a 2

MURUTINGA DO SUL – O time do Santo Antônio, tocado pela família Máximo, cujo presidente da equipe é o comerciante Jair Máximo, foi o grande campeão da 4ª Copa Máster na categoria 50 anos, versão ainda 2020, em Murutinga do Sul, realizada na manhã de domingo, 19, no campo da Chácara “Faraju”, do amigo Demerval Bertoletti, ao golear o Nosso Clube Guaporé por 6 a 2. Depois do apito final, passou-se a cerimônia de premiação aos vencedores. Os finalistas da competição são da cidade de Andradina. O evento esportivo foi organizado pelo esportista Nilson Xavier, o “Nilson Negão”.

ARTILHEIRO

O artilheiro da Copa foi o ligeiro Ezequiel Morais dos Reis, o “Indio”, do Guarani, com 15 gols marcados

DEFESA MESNOS VAZADA

Além do troféu de campeão, a equipe do Santo Antônio levou ainda o troféu de defesa menos vazada, com o goleiro Paulino Cornachioni, com apenas 7 gols tomados durante toda a competição.

DESTAQUE DA FINAL

O atleta que se destacou demais na partida final, mas também sempre manteve a regularidade nos jogos foi o meia atacante Amarildo, apelidado em Andradina de “Zidane”, pela elegância nos dribles e na precisão nos passes, além de um chute forte e certeiro. “Zidane” fez três dos seis gols, além de dar assistência para seus parceiros marcarem na grande vitória de sua equipe, e a conquista do título da competição. Troféu mais do que merecido.

HOMENAGEM

O eterno técnico do clube Patativa de Murutinga do Sul também foi homenageado pelo organizador do evento com a entrega de um mimo feito por Nilson Xavier.

O JOGO

Parecia que a partida seria uma disputa acirrada de território, onde cada palmo de campo seria duramente conquistado. Mas não foi: somente coisas que os deuses do futebol podem explicar, o Nosso Clube Guaporé até ofereceu uma certa resistência até a partida estar empatada em um a um e depois dois que os campeões fizeram 2 a 1 e 3 a 1, o Guaporé simplesmente sentiu o baque.

Depois o que se viu daí foi um time sem muita organização tática, jogadores fora de posição e toda hora tendo que correr atrás da bola. O resultado foi o ais do que o óbvio: O time cansou e a partir do terceiro gol, o time caiu de vez, sofrendo outros três gols em uma manhã não muito feliz do goleiro Carlos Martins, o “Carlinhos”. Quem assistiu a partida chegou até a duvidar que “Ka” era mesmo o goleiro da equipe do Guaporé. Mas são coisas que acontecem no futebol e até o mais experiente dos atletas um dia tem uma partida de puro azar.

FESTA DA VITÓRIA

Depois da entrega das premiações, todos os jogadores, familiares e comissão técnica do Santo Antônio rumaram para o clube Varanda, localizado no bairro do mesmo nome e participarem da festa da vitória, com direito a musica e comida da boa, regada a cerveja gelada e refrigerantes. A festa foi até a tarde de domingo.

PARABÉNS AOS CAMPEÕES, título mais do que merecido.

JOGO PRELIMINAR

Antes da decisão da Copa Máster categoria 50 anos, aconteceu um jogo amistoso entre os veteranos de Murutinga do Sul e Valparaíso, tendo a cidade visitante vencido por 4 a 1.