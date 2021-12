Presidente da Câmara faz devolução de R$ 1,7 milhões para a Prefeitura

ANDRADINA – O prefeito de Andradina Mário Celso Lopes recebeu nesta segunda-feira o presidente da Câmara Municipal de Andradina Helton Rodrigo Prando, o “Coxinha Prando”, para oficializar a devolução de R$ 1.7 milhões (Um milhão e setecentos mil reais) da Câmara Municipal de Andradina.

Este foi um fruto do compromisso de Coxinha Prando de austeridade na gestão dos recursos financeiros da Câmara Municipal, sem que isso tivesse impedido investimentos no Legislativo.

“Fora ser uma Câmara que soube analisar e votar positivo nas mudanças preparadas pelo Executivo, Prando apresentou nesta legislatura resultados surpreendentes na gestão responsável dos recursos públicos provenientes de seu orçamento. É o dinheiro do povo que deve retornar ao povo”, disse Mário Celso Lopes.

O prefeito disse ainda de que, quando estamos no caminho certo pessoas com a mesma vibração também aparecem para trabalhar o bem, as boas ideias. “Sentimos isso com a nossa Câmara de Vereadores e o seu presidente, o Coxinha, parceiros para a construção de uma Andradina melhor”, afirmou.

A entrega contou com a participação do vice prefeito Dr Paulo Assis, dos secretários municipais, Norival Nunes (Fazenda), Edgar Dourado (Administração) e Ernesto Júnior (Governo) e da Primeira-Dama Juçara Lopes.

Parte dos recursos devolvidos pela Câmara Municipal serão empregados no projeto da Paes Leme Mall Street, que permitirá a reformulação total da rua Paes Leme, que também ganhará uma iluminação LED eficiente que é fruto de uma parceria que vai levar a nova tecnologia para todas as partes da cidade.

O projeto é assinado por uma equipe multidisciplinar encabeçada pela arquiteta Mari Antonieta e também pela engenheira, Elizangela Maião Felipe. Numa avaliação feita pela Associação Comercial e Industrial de Andradina (ACIA) o projeto teve aprovação pela grande maioria dos comerciantes.

No principal ponto estratégico do projeto, o fato de na Paes Leme passa um veículo por vez, 75% das pessoas acharam a iniciativa uma ótima e 16,7 % acharam bom, totalizando 91,7% de impressões positivas.

INOVADOR

O projeto transforma a mais tradicional rua do comércio andradinense em uma nova visão para a rua Paes Leme, em pleno centro urbano da cidade.

Conceito futurístico e funcional. São as palavras chave para descrever este projeto. Alargamento da calçada esquerda com equipamentos urbanos funcionais onde o usuário poderá carregar seus aparelhos eletrônicos em nossas árvores tecnológicas, uma árvore metálica onde sua copa recebe placas solares que produzirão energia, ou mesmo sentar embaixo de um pergolado e sentir a brisa em um ambiente bem arborizado.

A faixa da ciclovia em sentido único será totalmente arborizada para melhor conforto do ciclista que estará na Paes Leme Mall Street, uma faixa de canteiro com árvores será a divisão entre rua e ciclovia pensando na segurança.

O lado direito da rua receberá lugares de parada para embarque e desembarque dos usuários. O sentido único da rua permitirá a passagem de carros, apenas para passagem.

Uma das quadras da Paes Leme terá um conceito totalmente artístico, teremos nossa rua colorida e um grande grafite. Como em tantas cidades pelo mundo, Andradina terá sua “Art Street”.

Um grande portal de entrada será o cartão de boas vindas de nosso novo centro. Um portal metálico que remeterá a uma árvore com muitos galhos, neste portal o usuário poderá andar sobre uma passarela e apreciar toda Mall Street.

