Conheça os vencedores do Sonho de Natal na categoria Comercial

ANDRADINA – Além de contemplarem a beleza da decoração de Natal nas ruas, os andradinenses, populares e comerciantes concorreram a prêmios pelas fachadas mais bem decoradas.

O concurso de decoração natalina premiou os cinco primeiros lugares em duas modalidades, sendo cinco para vitrines do comércio e cinco para fachadas de residências.

Conheça agora os grandes vencedores do concurso Sonho de Natal da Prefeitura de Andradina, na categoria comercial. Os vencedores foram escolhidos por uma comissão julgadora cujas notas foram somadas com o resultado de uma votação popular via redes sociais.

Categoria Comercial

– 1º lugar: Cupim & Cia (240 pontos) prêmio R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– 2º lugar: AZ Farma (216 pontos) prêmio R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

– 3º lugar: Clínica Dr Kalil Marão (214 pontos) prêmio RS 3.000,00 (três mil reais);

– 4º lugar: Vila Verde (211 pontos) prêmio R$ 2.000,00 (dois mil reais);

– 5º lugar: Deck Açaí e Café (203 pontos) prêmio R$ 1.000,00 (um mil reais).

Secom/Prefeitura