Jovem morre em evento de motocross realizado em Venceslau neste domingo

PRESIDENTE VENCESLAU – Um jovem motociclista identificado como Ronaldo César, de 23 anos de idade, conhecido como Kapela, morador de Presidente Prudente, morreu na tarde deste domingo (19) em acidente registrado em Presidente Venceslau durante evento de manobras radicais com motocicletas denominado Moto Fest, realizado no Residêncial Matsura, próximo a rodovia Raposo Tavares.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria se envolvido em acidente durante a competição no momento em que praticava manobra para empinar a moto. Ele teria sido atingido por uma moto de outro participante, se desequilibrou e bateu a cabeça no solo. Segundo relatos de testemunhas, ele estava sem capacete.

O jovem teve ferimentos graves na cabeça, chegou a ser socorrido e encaminhado até o Pronto Socorro da Santa Casa, porém, o quadro foi irreversível e o motociclista entrou em óbito.

Há cerca de quinze dias, Ronaldo postou em suas redes sociais imagem confirmando participação no Moto Fest em Presidente Venceslau.

O evento teve a realização de Kaique Fernando e Pablo Detona. Embora o material de divulgação do evento publicado acima conste o nome do vereador Marcos Bahia como um dos organizadores, ele estava apenas como apoiador. Em contato com o PORTAL BUENO na noite deste domingo, o vereador disse que não fazia parte da organização.

De acordo com apuração da reportagem do PB a organização definiu a etapa como sendo Grau de rua, quando não há a exigência de capacete para os participantes.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil irá investigar o caso.

Fonte: Portal Bueno