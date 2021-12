Equipe Vermelha é campeã do Torneio Interno de final de ano do Guaporé

ANDRADINA – A equipe “Vermelha”, foi a grande campeã do Torneio Interno de Futebol de Final de Ano do Nosso Clube Guaporé, realizada na noite da última quarta-feira, 15, ao derrotar o time Amarelo pelo placar de 4 a 3. Logo depois do apito final do arbitro Antônio Claro Araújo, o “Cabeção”, passou-se a premiação aos vencedores e logo depois um jantar de confraternização entre associados e convidados com adesão. O protocolo do evento foi o advogado Maurício Carneiro.

O artilheiro do certame foi Deusdeth, da equipe Azul, com 6 gols marcados; A defesa menos vazada foi da equipe Vermelha, com o goleiro Helder. O destaque da final, com direito a troféu, foi o atacante Juliano “Flowers”, que marcou três gols e ajudou e muito sua equipe a ficar com o título do campeonato.

O árbitro “Cabeção” também recebeu uma homenagem dos diretores do clube. Vale lembrar que toda a premiação comandada pelo protocolo Maurício Carneiro, foi entregue pelo sócio Flavinho Medeiros, o “Carquejo”. O presidente do clube Guaporé, Marcos Sanches esteve presente na grande final.

DOIS TEMPOS DISTINTOS

No primeiro tempo se o time campeão impressionou e demonstrou que era favorito ao título, com jogadas rápidas e a abertura de uma larga vantagem em gols, finalizando o primeiro tempo pelo placar de 4 a 1, parecia que o adversário não teria como reverter, mas só parecia, porque, por muito pouco, a virada não acontece. Foi um grande primeiro tempo executado pelos atletas campeões e destaque especial para Juliano “Flowers”, que fez 3 gols, um mais bonito que o outro, tudo no primeiro tempo.

Já no segundo tempo, meio que pelo relaxamento natural da tensão pela larga vantagem conseguida, ou falta de pernas mesmo, literalmente, o adversário foi pra cima. O Amarelo deu um sufoco no time de Vermelho e só pelo menos não empatou porque em um dos ataques da equipe, o jogador da literalmente chutou a bola com a joanete, fazendo com que ela saísse pela linha de fundo. Mesmo assim, a equipe Amarelo demonstrou por quais motivos chegou a decisão do título e o placar de 4 a 3 para o time campeão ficou justo.

ELENCO CAMPEÃO

O time Vermelho, campeão do Torneio Interno de Final de Ano do Guaporé tinha em seu elenco os seguintes jogadores: Juliano, Shei, Cenoura, Hugo, Daniel, Messias, Pedro H, André Sauna, Bruno Firmino, Waguinho, Reginho, Turci, Marquinho F., Eraldo Silveira, o “Dico”, Walter e Sinval.

VICE CAMPEÕES

Gulla, Amarildo, Danilo Doido, Vinicius Rafael, Toquinho, Emerson, Luiz Gustavo, André, Arthur, Rocha, Balanga, Bassaga, Vitor, Felipe, Gatti e Fernando.