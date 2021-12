Conservita realiza confraternização para diretoria e colaboradores

ANDRADINA – A empresa Conservita Gestão e Serviços Ambientais, concessionária do serviço e destinação do lixo urbano de Andradina, realizou no dia 11, no clube CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, localizado no bairro Antena, festa de confraternização entre a diretoria e colaboradores diretos. O evento marcou praticamente o ano social da empresa.

O evento teve o som musical de Marcos Roberto, tendo o diretor presidente da empresa Conservita Marcio Ricardo Rossi, organizando a festa com o máximo de excelência desde a decoração até o cardápio que foi servido pelo chefe dos artistas Jamaica Assados.

Cada colaborador da empresa recebeu um mimo do empresário que, na presença de seu pai, Reginaldo Rossi, agradeceu a todos indistintamente, inclusive aos gari, peça essencial na engenharia e bom andamento da empresa, e desejou a todos, indistintamente, um Feliz Natal e Próspero 2022.

Já no sábado, dia 18, como prometido pelo empresário Márcio Rossi, a empresa Conservita realizou uma grande confraternização para os coletores de material reciclável, varredores das vias públicas e motoristas dos caminhões, também no clube Cecam.