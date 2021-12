Andradina conhece a sua nova campeã Paulista de natação

BAURU – A jovem Ana Beatriz de Paula Rosa (13 anos) conquistou na tarde de quinta-feira (16), o ouro na prova dos 200m peito com o tempo de 3’00″e20, no Campeonato Paulistão Infantil realizado na cidade de Bauru. “Esse resultado vem a coroar todo esforço e dedicação aos treinos”, disseram os treinadores.

Logo depois foi realizada a cerimônia entrega da medalha com o pódio e trono da nova rainha dos 400m Medley, Ana Beatriz de Paula Rosa (13 anos). Venceu a prova com 5’30″91, essa marca lhe daria uma medalha de bronze no último Brasileiro Infantil realizado em Colombo/PR.

Resultado que servirá de referência para muitas gerações futuras. Após a premiação, ela foi muito assediada pelas colegas de equipe e público em geral. Deus é tremendo. Haja coração pra tanta emoção

“Venceu na raça e na fé. Esse é um grande dia pra natação andradinense”, disse o professor e vereador Jonílcio Avelino, o “Careca”, que estava acompanhando a futura grande promessa de medalha olímpica para a natação brasileira.