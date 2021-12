Adolescente de 17 anos é apreendido acusado de tráfico

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de terça-feira (14), um adolescente de 17 anos, residente no bairro Passarelli, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com 20 gramas de maconha, 6g de cocaína, 1g de crack, R$ 285,45 em dinheiro, simulacro de pistola, prato, tesoura, canivete, celular, além de pedaços de plástico para embalar droga. Encaminhado ate a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à Fundação Casa. O material ilícito foi apreendido.

A detenção do menor infrator aconteceu quando os policiais militares de Andradina, da equipe do CGP 1 (Comando de Grupo Patrulha), 1° Sgt PM Constantino e Cb PM Queiróz, durante patrulhamento, receberam denúncia de que o adolescente V. L. C. S., de 17 anos, que estava internado na Fundação Casa até recentemente por tráfico de entorpecentes, havia sido liberado há dois meses e estaria novamente realizando o comércio de drogas em sua residência.

Diante da denúncia, os PMs acima citados, com CFP (Coando Força Patrulha), com 2° Ten PM Lucas Paulo e Cb PM Petenatti; Força Tática com 1° Sgt PM Aguilera, 1° Sgt PM Crepaldi e Cb PM Costa Júnior, e outra equipe com 1° Sgt PM Alex e Cb PM Rudmar, foram ao local indicado, onde avistaram o adolescente no portão de sua residência, em companhia de outras duas pessoas, sendo todos abordados.

Durante a busca pessoal, nada encontraram com os dois primeiros indivíduos, que foram liberados.

Já em poder do adolescente alvo da denúncia, encontraram R$ 15,45 em dinheiro e um aparelho celular. Em breve entrevista, declarou que possuía entorpecente tipo maconha no interior de sua geladeira, autorizando a entrada dos policiais militares na residência.

Logo na entrada do local os PMs localizaram, no solo, uma porção de crack embalada para o comércio. Na geladeira, conforme indicado pelo adolescente, encontraram um pequeno tablete de maconha, embalado em plástico filme. Em continuidade nas buscas, localizaram, sobre a geladeira, outra porção de maconha envolta em plástico filme. Sobre o armário da cozinha, um prato com resquícios de cocaína, bem como pedaços de plástico, tesoura e canivete.

No quarto localizaram um maço de cigarro com 4 porções de cocaína embaladas em plástico, iguais aos espalhados pela casa, bem como uma pedra de crack. Na bolsa de E., esposa do adolescente V., localizaram R$ 270,00 em notas diversas. Em outra bolsa, localizaram um simulacro (imitação) de pistola. Questionada sobre o material localizado, a jovem declarou não saber que seu companheiro estava comercializando entorpecente.

Diante dos fatos, V. L. C. S., de 17 anos, recebeu voz de apreensão pelo ato infracional de Tráfico de Entorpecentes, sendo conduzido à DISE onde o delegado ratificou a voz de apreensão, deixando o adolescente recolhido, à disposição da Vara da Infância e Juventude.

Foram apreendidos 20 gramas de maconha, 6 gramas de cocaína, 1 grama de crack, R$ 285,45 em dinheiro, 1 simulacro de pistola, 1 prato, 1 tesoura, 1 canivete, 1 celular, além de vários pedaços de plástico, utilizados para embalar as porções das drogas.