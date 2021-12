Homem é preso ao agredir esposa com bebê no colo

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (14), um homem acusado de Violência Doméstica com base na Lei Maria da Penha, depois dele agredir uma mulher que estava carregando nos braços um recém-nascido, em uma residência localizada na Avenida Rio Grande do Sul. Ele foi localizado escondido em um bar nas imediações da casa. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 21h, quando os policiais Cb PM Santos e Cb PM Suzuki, foram acionados para atendimento de ocorrência de Violência Doméstica pela Avenida Rio Grande do Sul onde, segundo informações, uma mulher, carregando nos braços um recém-nascido, teria sido agredida pelo companheiro e teria fugido de casa, se escondendo em um bar nas imediações. De imediato as equipes foram ao local e a encontraram, já contando com o apoio do 2° Ten PM Lucas Paulo e Cb PM Petenatti.

Indagada a respeito do ocorrido, ela informou que estava em casa com o marido quando ele, ao ouvir seu filho chorando, se irritou e nisso passaram a discutir, e em certo momento ele a enforcou, vindo ela a cair ao solo com o bebê nos braços, batendo a cabeça contra uma parede, tendo o bebê também batido a cabeça.

Informou ainda que o autor proferiu diversas ameaças tais como: “tá vendo como sei enforcar, vou matar você e nosso filho”.

A vítima então saiu correndo de casa, se escondendo no bar, de onde acionou a Polícia Militar.

Os Policiais foram até a residência e encontraram o autor J., idade e profissão não informados que, ao ser indagado, negou todos os fatos, recebendo voz de prisão em flagrante.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente onde o delegado, Dr. Marcelo da Silva Zompero, ratificou a voz de prisão, enquadrando o autor nos crimes de ameaça, vias de fato e violência doméstica, ficando ele preso na cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.

MIL NOTICIAS/Agêncisa