Bandidos fazem família refém e na fuga roubam moto de jornaleiro

ARAÇATUBA – Um rapaz foi preso em flagrante por policiais militares na manhã de terça-feira, 14, após assalto a residência na rua Bandeirantes, próximo a centro de Araçatuba. Dois bandidos fugiram pelos fundos da casa e roubaram a moto de um jornaleiro para fugir. Os bandidos já tinham avisado que na sequência iriam para a empresa da vítima, onde queriam pegar joias.

A reportagem do Regional Press apurou que por volta das 7h15 uma funcionária da casa chegou para trabalhar e viu os bandidos encapuzados no interior do imóvel. Ela se escondeu em um cômodo sem ser vista pelos criminosos e ligou para o marido informando o que estava acontecendo. O marido ligou para a polícia.

Fuga

A primeira equipe chegou ao local e flagrou o assalto. Os bandidos, ao perceberem a chegada da PM, correram e pularam o muro dos fundos da casa. Os policiais conseguiram deter um dos criminosos perto de um supermercado. Dois deles saíram na rua de trás, renderam um jornaleiro que passava pelo local e fugiram com a moto dele.

Os criminosos já tinham separado vários pertences que iriam levar no carro das vítimas. Eles disseram que em seguida iriam com o morador da casa até a empresa dele, que atua no ramos de joias. No entanto, com a chegada da polícia a ação foi frustrada. O bandido detido é morador no Jardim Atlântico.

A Polícia Militar realizou buscas para tentar achar os dois bandidos, sem êxito. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também está mobilizado no trabalho. Quem tiver informações sobre os criminosos pode entrar em contato com as polícias Civil ou Militar, pelos telefones 190 ou 197. Não é preciso se identificar.

Fonte: RP10