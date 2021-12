Guaporé realiza nesta quarta-feira sua final do Campeonato Interno de Futebol

ANDRADINA – A diretoria do Nosso Clube Guaporé, localizado no trevo da rodovia Integração com Av. Rio Grande do Sul, realiza na noite desta quarta-feira (15), a partir das 19h, a final de seu Campeonato Interno de Futebol de final do ano 2021, entre as equipes Vermelha e Amarela. Logo após o apito final acontece a premiação aos vencedores, como o campeão, vice, artilheiro, melhor defesa e atleta do campeonato, seguido de um churrasco de confraternização com adesão de R$ 20,00 para quem quiser participar.

AS CAMPANHAS DAS DUAS EQUIPES:

VERMELHO

A equipe Vermelha iniciou o campeonato com uma derrota por 4 a 3 para a equipe do Azul; Depois se recuperou na 2ª rodada e enfiou uma goleada na equipe Amarela, seu adversário de logo mais a noite na final, pelo placar de 5 a 1; Na terceira rodada um empate em dois gols contra a equipe de Preto (Danone), sendo decidida a vaga à final na cobrança de penalidades, levando a melhor por 3 a 2, para alegria de seus atletas e quem torce para eles.

AMARELO

Já a equipe Amarela iniciou a competição com uma vitória por 2 a 1 frente a equipe de Preto (Danone); Na segunda rodada foi goleada por 5 a 1 pela equipe Vermelha; Já na terceira rodada se recuperou muito bem e enfiou uma sonora goleada na equipe Azul por 7 a 2, credenciando-se assim para a grande final.

Com esses resultados ficaram de fora da final as equipes de uniformes Preto (uma vitória, uma derrota e um empate, com a vaga perdida na decisão por penalidades) e Azul (uma vitória e duas derrotas).

ARTILHEIROS

O principal aretilheiro do campeonato do Guaporé é Deusdeth (equipe Azul), com 6 gols, porém, fora da grande final; em seguida vem o experiente e sempre bom Eraldo Silveira, o “Dico”, da equipe Vermelha, com 4 gols.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição é a da equipe Preto (Danone), vazada com apenas 6 gols, seguida do time de Vermelho, 7 vezes e Amarelo, 8.

MIL NOTICIAS/Agência